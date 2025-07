VIDEO Prvi izbor NBA drafta je debitirao protiv LeBronova sina

Prvi pick na ovogodišnjem draftu, Cooper Flagg, debitirao je za Dallas Maverickse u NBA Ljetnoj ligi. Da bi spektakl bio veći, prvu profesionalnu utakmicu Flagg je odigrao protiv Los Angeles Lakersa i LeBrona Jamesa mlađeg. Karte za utakmicu u Las Vegasu otišle su u nebo te su najbolja mjesta išla i do 3000 dolara, ali je dvorana svakako bila rasprodana. Mavericksi su u triler završnici došli do pobjede rezultatom 87-85.

Nakon bombastične razmjene u kojoj je Luka Dončić iz Dallasa prešao u Lakerse, sreća je "pomazila" Maverickse i dobili su prvi pick na draftu. Svima je bilo jasno da će prvi pick biti 206 centimetara visok igrač sa sveučilišta Duke koji je oduševljavao na terenima sveučilišne lige. U debiju za Mavse zabio je 10 koševa, imao šest skokova i četiri asistencije, a dodao je i tri ukradene lopte te blokadu. Navijačima se predstavio snažnim zakucavanjem u kontri, ali nije bio savršen u debiju.

Naime, šutirao je 5/21, a nije pogodio ni jednu od pet ispaljenih trica. Pokazivao je bljeskove svog umijeća pa je tako imao dobre sekvence u obrani, a i asistirao je za pobjednički koš svoje momčadi. NBA analitičari složili su se da će odmah biti pojačanje za momčad Jasona Kidda koji je utakmicu pratio s tribine, a za svoju novu zvijezdu stavio je na poziciju razigravača jer ga tamo planira koristiti i kada počne sezona.

Foto: Candice Ward

- Treneri imaju puno povjerenja u mene. Govorili su mi da žele da eksperimentiram, isprobam neke nove stvari, da pucam što više. Pokušavao sam biti agresivan. I to je novo za mene. Rekao bih da je to bila možda jedna od najgorih utakmica u mom životu. Pobijedili smo, a to mi je stvarno važno - rekao je Flagg.

- Visok je, puno viši od mene. On je sjajan. Gledao sam ga cijelo vrijeme na fakultetu i on je nevjerojatan igrač. Imam najveće poštovanje prema njemu, bit će nešto posebno - rekao je Bronny James koji je čuvao Flagga većinu utakmice.