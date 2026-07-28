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SVE ZAKUHAO KAPETAN

VIDEO Prvi napad i odmah gol! Ovako je Thun šokirao 'modre'

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Prvi napad i odmah gol! Ovako je Thun šokirao 'modre'
Foto: RTL/screenshot
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Dinamo opet šokiran: Thun zabio već u 4. minuti nakon kiksa Mišića i nove rupe u obrani modrih

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Bila umjetna ili prirodna trava, Dinamo muku muči s Thunom. Iako je trener Mario Kovačević upozoravao kako se radi o ozbiljnom protivniku, u obrani "modrih" opet je procurilo, i to već u četvrtoj minuti, iz prvog napada švicarskog prvaka na Maksimiru.

Thun je poveo akcijom po lijevoj strani iz polukontre nakon loše primljene lopte kapetana Josipa Mišića na sredini terena. Nakon ubačaja Nassima Zoukita loptu koja je plesala po petercu i koju nije uspio izbaciti Scott McKenna u prazan je gol pospremio Brighton Labeau.

Reprezentativac Martinika zabio je Dinamu i u prvoj utakmici prošlog utorka.

Gol Thuna u Zagrebu možete pogledati OVDJE.

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