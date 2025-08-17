Obavijesti

Sport

Komentari 6
POGLEDAJTE SITUACIJE

VIDEO Prvo penal dobio Hajduk, onda i Slaven. VAR oba poništio

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Prvo penal dobio Hajduk, onda i Slaven. VAR oba poništio
Foto: Tportal/Screenshot

Mateo Erceg pokazao je odlučnost. Svirao je dva penala i oba puta pogriješio pa ga je VAR morao ispravljati. Ipak, zato i služi video tehnologija. Evo što se sve događalo na Poljudu

Benkovački sudac Mateo Erceg imao je pune ruke posla na utakmici Hajduka i Slaven Belupa u 3. kolu HNL-a. Osim što je susret bio pun intenziteta, Erceg se u dva navrata susreo sa situacijama za kazneni udarac.

Obje je dosudio, u obje je promijenio odluku nakon intervencije VAR sobe. Prvi se dogodio na početku drugog poluvremena u 48. minuti kada je Rokas Pukštas pao nakon starta Tomislava Božića. Erceg je pokazao na bijelu točku pa nakon pregleda snimke utvrdio da je Pukštas nagazio kapetana 'farmaceuta' i promijenio odluku.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Točno deset minuta kasnije slična situacija s druge strane. Erceg je procijenio da je klizeći start Karačića nad Nestorovskim bio za najstrožu kaznu, međutim snimke su utvrdile da je pravovremeno igrao na loptu pa je benkovački sudac opet promijenio svoju odluku.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025