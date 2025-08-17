VIDEO Prvo penal dobio Hajduk, onda i Slaven. VAR oba poništio

Benkovački sudac Mateo Erceg imao je pune ruke posla na utakmici Hajduka i Slaven Belupa u 3. kolu HNL-a. Osim što je susret bio pun intenziteta, Erceg se u dva navrata susreo sa situacijama za kazneni udarac.

Obje je dosudio, u obje je promijenio odluku nakon intervencije VAR sobe. Prvi se dogodio na početku drugog poluvremena u 48. minuti kada je Rokas Pukštas pao nakon starta Tomislava Božića. Erceg je pokazao na bijelu točku pa nakon pregleda snimke utvrdio da je Pukštas nagazio kapetana 'farmaceuta' i promijenio odluku.

Točno deset minuta kasnije slična situacija s druge strane. Erceg je procijenio da je klizeći start Karačića nad Nestorovskim bio za najstrožu kaznu, međutim snimke su utvrdile da je pravovremeno igrao na loptu pa je benkovački sudac opet promijenio svoju odluku.

