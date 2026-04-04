Mladi Lamine Yamal je briljirao u prvom poluvremenu za Barcelonu. U jednom napadu napravio je sjajan dribling i odigrao nevjerojatan pas prema Ferminu Lopezu s vanjskim dijelom kopačke
VIDEO Prvo 'tunel' pa vanjska! Sjajni Yamal je lijepim potezom podsjetio na Modrića! Evo kako
Barcelona i Atletico Madrid odigrali su derbi 30. kola La Lige na Wanda Metropolitano stadionu. Sjajan potez je u 14. minuti utakmice napravio mladi Lamine Yamal (18).
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Prodao je tunel Nicu Gonzalezu na sredini terena i ostavio ga iza sebe. Zatim je u stilu Luke Modrića vanjskim dijelom kopačke dao u prostor loptu za Fermina Lopeza koji nije bio precizan ispred Juana Mussa.
Atletico je poveo u 39. minuti preko Guliana Simeonea, a izjednačio je tri minute kasnije Marcus Rashford. Izravni crveni karton je dobio Nico Gonzalez duboko u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Igrači su otišli u svlačionice na odmor, a pogodak pobjede zabio je Robert Lewandowski u 87. minuti susreta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+