Obavijesti

Sport

Komentari 14
SUPERIORNI ŠPANJOLAC

VIDEO Prvo 'tunel' pa vanjska! Sjajni Yamal je lijepim potezom podsjetio na Modrića! Evo kako

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Sportklub

Mladi Lamine Yamal je briljirao u prvom poluvremenu za Barcelonu. U jednom napadu napravio je sjajan dribling i odigrao nevjerojatan pas prema Ferminu Lopezu s vanjskim dijelom kopačke

Barcelona i Atletico Madrid odigrali su derbi 30. kola La Lige na Wanda Metropolitano stadionu. Sjajan potez je u 14. minuti utakmice napravio mladi Lamine Yamal (18). Sjajnu minijaturu Španjolca pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal 01:11
Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal | Video: 24sata/reuters

Prodao je tunel Nicu Gonzalezu na sredini terena i ostavio ga iza sebe. Zatim je u stilu Luke Modrića vanjskim dijelom kopačke dao u prostor loptu za Fermina Lopeza koji nije bio precizan ispred Juana Mussa.

Atletico je poveo u 39. minuti preko Guliana Simeonea, a izjednačio je tri minute kasnije Marcus Rashford. Izravni crveni karton je dobio Nico Gonzalez duboko u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Igrači su otišli u svlačionice na odmor, a pogodak pobjede zabio je Robert Lewandowski u 87. minuti susreta.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026