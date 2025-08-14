Obavijesti

SJAJNA UTAKMICA

VIDEO PSG pobijedio Spurse i osvojio Superkup. Pogledajte golove i dramu u raspucavanju

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Remo Casilli

Tottenham je igrao sjajno u prvom dijelu te je poveo 1-0 golom van de Vena. Odmah na početku nastavka Romero je zabio za 2-0, ali se PSG do kraja uspio vratiti. Parižani su bili mirniji u raspucavanju i uzeli trofej

PSG osvojio je europski Superkup nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca protiv Tottenhama. Spursi su imali sve u svojim rukama i vodili 2-0 do 85. minute kada se sve krenulo raspadati za momčad Thomasa Franka. Parižani su uspjeli izjednačiti i u raspucavanju su ostali mirniji.

UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
Foto: Guglielmo Mangiapane

Tottenham je poveo u 39. minuti golom Mickeyja van de Vena. Vratar Vicario je izveo slobodan udarac, Romero je glavom spustio loptu pred gol do Palhinhe koji je pucao, Chevalier je obranio odbivši loptu u vratnicu, a Van de Ven je pospremio odbijanac u mrežu. S 1-0 se otišlo na odmor.

Gol za 1-0 pogledate OVDJE.

U drugom dijelu je Tottenham nastavio s dobrom igrom. U 48. minuti suđen je slobodni udarac za Spurse. Pape Sarr je ubacio iz slobodnog udarca, a Romero na drugoj vratnici glavom pogodio drugi kut i svladao Chevaliera koji je mogao i bolje reagirati. 

Gol za 2-0 pogledajte OVDJE.

UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
Foto: Jennifer Lorenzini

Mučio se PSG cijelo drugo poluvrijeme i nikako nije mogao naći pukotinu u obrani Spursa. Tako je bilo sve do 85. minute kada se europski prvak vratio u život lijepim golom Leeja s ruba kaznenog prostora. U 89. minuti sa slične pozicije je pucao i Mendes, ali je obrana blokirala njegov udarac. PSG je nastavio pritiskati i u četvrtoj minuti nadoknade uspio je izjednačiti, Dembele je ubacio s desne strane, a Ramos glavom zabio za 2-2.

Gol za 2-1 pogledajte OVDJE.

Gol za 2-2 pogledajte OVDJE.

UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
Foto: Jennifer Lorenzini

Prilikom izvođenja jedanaesteraca za PSG su zabili Ramos, Dembele, Lee i Mendes, dok je Vitinha pucao pored gola. Na suprotnoj strani Solanke, Betancour i Porro su zabili, Chevalier je obranio udarac Van de Vena, a Tel je pucao pored gola. Tako su Parižani po prvi put osvojili europski Superkup.

Raspucavanje jedanaesteraca pogledajte OVDJE.
 

