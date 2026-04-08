VIDEO Put na stadion Barce se pretvorio u pakao. Pogledajte što su napravili Atleticovu busu

Uoči prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Barcelone i Atletico Madrida, visoke tenzije prešle su granice sportskog rivalstva. Prilikom dolaska na stadion Camp Nou, autobus s igračima i stručnim stožerom madridskog kluba napali su domaći navijači, što je izazvalo oštre reakcije i pokrenulo pitanje sigurnosti u španjolskom nogometu.

Incident se dogodio dok se autobus probijao prema stadionu, a skupina navijača zasula ga je kamenjem, bocama i pirotehničkim sredstvima. Prema izvješćima španjolskih medija, razbili su dva prozora na vozilu, od kojih se jedan nalazio točno nasuprot mjesta gdje je sjedio trener Diego Simeone. Policija je morala formirati kordon kako bi omogućila siguran prolaz, no dolazak momčadi na stadion je kasnio nekoliko minuta.

Ovo nažalost nije prvi takav slučaj. Identičan napad dogodio se i prije samo mjesec dana, uoči polufinalne utakmice Kupa kralja, kad su također oštetili Atleticov autobus. Srećom, ni u jednom od napada nije bilo ozlijeđenih igrača ili članova osoblja, no ostao je osjećaj nesigurnosti. Trener Atletica Diego Simeone nije bio iznenađen incidentom, a njegov komentar odražava frustraciju zbog ponavljajućeg problema.

​- Društvo se nije promijenilo. Ne možemo ga promijeniti. Ovo nije ništa novo, to se često događa kada gostujemo u Barceloni - izjavio je argentinski stručnjak.

Oba kluba odmah su osudila nasilje. Uprava Barcelone obećala je suradnju s policijom kako bi se identificirali i kaznili odgovorni, najavljujući stroge mjere koje uključuju i doživotne zabrane dolaska na stadion. Iz Atletico Madrida su, s druge strane, zatražili hitno postrožavanje sigurnosnih protokola, upozoravajući da takvi napadi ugrožavaju sigurnost igrača i narušavaju temeljne vrijednosti sporta. Očekuje se da će i Uefa pokrenuti disciplinski postupak protiv Barcelone zbog propusta u organizaciji.