VIDEO Trener Rijeke divljao, a onda je došao Rakitić. Evo kako je prošao susret nakon kaosa...

Hajduk i Rijeka na Poljudu igraju veliki Jadranski derbi, a potpuni kaos dogodio se pred kraj prvog dijela. Veznjak Rijeke Dejan Petrovič napravio je grubi faul na Guillamonu, a onda ga je sudac Dario Bel, nakon pregleda snimke, isključio. Bunili su se igrači Rijeke, ali najviše je protestirao trener Victor Sanchez.

Pokretanje videa... 00:22 Rakitić smirivao Sancheza ispred svlačionice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

U jednom trenutku ušao je u teren nekoliko metara i mahao rukama. Četvrti sudac nije ga uspio zaustaviti, a onda je stigao Bel i dao mu crveni. Na to je Sanchez potpuno poludio i urlao je na suca. Otišao je do klupe po jaknu, a tamo bacio bocu vode na pod pored klupe. Njegovo divljanje nastavilo se i kasnije.

Nakon poluvremena Sanchez nikako nije htio otiči u svlačionicu. Igrači Rijeke pokušali su ga odvesti, ali nisu uspjeli. Ipak, tada je stigao Ivan Rakitić koji se pozdravio sa Sanchezom, razgovarao s njim te ga smirio. Ubrzo nakon pozdrava Sanchez je ušao u svlačionicu.