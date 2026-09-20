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LJEPOTICA KOLA

VIDEO Rapsodija golova Cityja i Sunderlanda! Gvardiol asistirao za Haalanda, Kovačić nije igrao

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Rapsodija golova Cityja i Sunderlanda! Gvardiol asistirao za Haalanda, Kovačić nije igrao
Foto: ADAM VAUGHAN
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Gvardiol je asistirao za gol Haalanda u ludoj 5-3 pobjedi Cityja nad Sunderlandom. Mateo Kovačić nije ulazio u igru

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Hrvatski nogometaš Joško Gvardiol upisao je asistenciju u 5-3 pobjedi  Manchester Cityja protiv Sunderlanda u susretu petog kola engleskog prvenstva.

Gvardiol je asistirao Erlingu Haalandu u 81. minuti za posljednji gol "Građana". Među strijelce su se upisali i Enzo FernandezMathis Cherki, te Antoine Semenyo. Gvardiol je odigrao cijeli susret za domaćine, dok Mateo Kovačić nije ulazio u igru.

Liverpool je golom Alexandera Isaka u 57. minuti na gostovanju pobijedio Bournemouth, dok su Leeds United i Crystal Palace odigrali bez golova. City vodi s maksimalnih 15 bodova, Arsenal je drugi s 12 bodova, dok Brighton na trećem mjestu ima 10 bodova.

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