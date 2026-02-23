VIDEO Rapsodija golova Hrvata! Zabijali Realu, Ajaxu, Napoliju

Hrvatski nogometaši imali su sjajan vikend u Europi. Mnoštvo reprezentativaca slavilo je u svojim klubovima, a ono što veseli izbornika Zlatka Dalića je da napadači briljiraju. Izbornik je za vikend bio u Španjolskoj i pratio igre Duje Ćalete-Cara i Ante Budimira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

Ćaleta-Car (29) zabio je gol u golijadi protiv Ovieda. Hrvatski stoper postigao je pogodak za 2-2 u 87. minuti utakmice, a Luka Sučić zbog ozljede nije nastupio za Baskije.

Osasuna je u subotu u Pamploni pobijedila Real Madrid 2-1, a hrvatski reprezentativac Ante Budimir (34) zabio je vodeći pogodak iz penala u 38. minuti. Budimiru je to 12. gol u sezoni i sada je treći najbolji strijelac La Lige iza Kyliana Mbappéa (23), Vedata Muriqija (16) i Ferran Torresa (12) koji ima asistenciju više od hrvatskog topnika.

U Bundesligi Hoffenheim i Köln odigrali su neriješeno (2-2), a pogodak je dao Andrej Kramarić u 60. minuti utakmica za vodstvo svoje momčadi. Bio je to 10. ligaški gol 'Krame' ove sezone i trenutačno je osmi najbolji strijelac njemačkog prvenstva. Pogodak pogledajte OVDJE.

Foto: Heiko Becker

U Njemačkoj je poentirao i Igor Matanović u pobjedi Freiburga nad Borussijom Mönchengladbach. Hrvatski napadač zabio je u 74. minuti pogodak kojeg možete vidjeti OVDJE.

Dok svira radio, Pašalić Mario zabio je gol za Atalantu u velikom slavlju protiv aktualnih prvaka Napolija (2-1). Hrvatski veznjak dao je gol za izjednačenje u 61. minuti utakmice. Bio je to treći njegov pogodak u Serie A ove sezone i možete ga pogledati OVDJE.

PSV nastavlja koračati ka novoj tituli u Nizozemskoj, a još jedan odličan vikend imao je 'vatreni' Ivan Perišić koji je zabio za vodstvo kluba iz Eindhovena protiv Heerenveena (3-1). To je četvrti gol ove sezone u ligi za 37-godišnjeg krilnog napadača i možete ga pogledati OVDJE.

Darko Nejašmić odigrao je odličan susret za NEC Nijmegen protiv Ajaxa u nizozemskom prvenstvu (1-1). Zabio je izjednačujući gol u 57. minuti utakmice i bio igrač susreta. Bio mu je totreći gol u 19. nastupu za Nijmegen ove sezone.

Petar Musa (27) zabio je dva gola u pobjedi (3-2) njegovog Dallasa protiv Toronta u prvom kolu MLS-a. Postigao je gol za vodstvo u 9. i potvrdu pobjede u 74. minuti susreta.