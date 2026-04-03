VIDEO Real izgubio u zadnjim sekundama, Hezonja preuzeo odgovornost pa promašio

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Foto: Andreas Gora/DPA

Mario Hezonja našao se u nezavidnoj ulozi u dramatičnom porazu Reala kod Baskonije 96-98 u 35. kolu Eurolige.

Hrvatski reprezentativac odigrao je vrlo dobru utakmicu i ubacio 17 koševa (šut za dva 6-9, trica 1-3, slobodna bacanja 2-2), uz četiri skoka i pet asistencija, no završnica susreta nije otišla na njegovu stranu. U posljednjem izrađenom napadu Reala Hezonja je preuzeo odgovornost, ali njegov fadeaway šut s poludistance nije pronašao put do koša.

U sljedećem napadu Baskonije ključni potez povukao je Kobi Simmons, koji je iznudio prekršaj upravo nad Hezonjom i potom realizirao slobodna bacanja za pobjedu domaće momčadi. Video pogledajte OVDJE.

Kod Reala je najefikasniji bio Facundo Campazzo s 21 košem, dok je Baskoniju predvodio Timothé Luwawu-Cabarrot s 26 poena.

Unatoč porazu, Real drži visoku poziciju s omjerom 22-13 i dijeli treće mjesto na ljestvici, dok je Baskonia s 11-24 na začelju i bez izgleda za doigravanje. Na vrhu su Olympiacos B.C. i Fenerbahçe Beko s omjerom 23-12.

