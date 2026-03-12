Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV VALENCIJE

VIDEO Mario Hezonja predvodio Real do nove pobjede u Euroligi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Mario Hezonja predvodio Real do nove pobjede u Euroligi
2
Foto: Dusan Milenkovic

Ovom pobjedom Real je dostigao Valenciju na ljestvici, oba sastava imaju omjer pobjeda i poraza 20-11, kao i Olympiacos, dok je na vrhu Fenerbahče na vrhu sa 22-7 i dvije utakmice manje

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja predvodio je strijelce madridskog Reala u 96-79 domaćoj pobjedi protiv Valencije u susretu 31. kola Eurolige.

Hezonja je za 21:43 minute provedene na terenu postigao 16 koševa uz šut za 2-2, a tricu 4-7. Usto je dodao i četiri skoka te dvije asistencije. Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE

Ovom pobjedom Real je dostigao Valenciju na ljestvici, oba sastava imaju omjer pobjeda i poraza 20-11, kao i Olympiacos, dok je na vrhu Fenerbahče na vrhu sa 22-7 i dvije utakmice manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...
SJAJNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...

Rijeka je imala čak 19 udaraca, devet kornera, četiri velike prilike, ali nedostajalo je koncentracije i preciznosti u završnici. Uzvrat je za tjedan dana u Francuskoj
Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'
HNS O NJEMU ŠUTI

Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'

Adrien Thomasson, kapetan Lensa, dominira asistencijama u francuskoj ligi i nema ništa protiv igranja za "vatrene"! Njegovi hrvatski korijeni i djedova ljubav prema nogometu oblikovali su ga u zvijezdu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026