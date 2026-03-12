VIDEO Mario Hezonja predvodio Real do nove pobjede u Euroligi

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja predvodio je strijelce madridskog Reala u 96-79 domaćoj pobjedi protiv Valencije u susretu 31. kola Eurolige.

Hezonja je za 21:43 minute provedene na terenu postigao 16 koševa uz šut za 2-2, a tricu 4-7. Usto je dodao i četiri skoka te dvije asistencije. Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE

Ovom pobjedom Real je dostigao Valenciju na ljestvici, oba sastava imaju omjer pobjeda i poraza 20-11, kao i Olympiacos, dok je na vrhu Fenerbahče na vrhu sa 22-7 i dvije utakmice manje.