Ovom pobjedom Real je dostigao Valenciju na ljestvici, oba sastava imaju omjer pobjeda i poraza 20-11, kao i Olympiacos, dok je na vrhu Fenerbahče na vrhu sa 22-7 i dvije utakmice manje
PROTIV VALENCIJE
VIDEO Mario Hezonja predvodio Real do nove pobjede u Euroligi
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja predvodio je strijelce madridskog Reala u 96-79 domaćoj pobjedi protiv Valencije u susretu 31. kola Eurolige.
Hezonja je za 21:43 minute provedene na terenu postigao 16 koševa uz šut za 2-2, a tricu 4-7. Usto je dodao i četiri skoka te dvije asistencije. Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE
Ovom pobjedom Real je dostigao Valenciju na ljestvici, oba sastava imaju omjer pobjeda i poraza 20-11, kao i Olympiacos, dok je na vrhu Fenerbahče na vrhu sa 22-7 i dvije utakmice manje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku