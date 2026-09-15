VIDEO Real jedva do tri boda: U drami i 91. minuti srušio Elche

U susretu šestog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobijedio Getafe s 3-2, a pobjednički gol zabio je Carlos Espi u sudačkoj nadoknadi. Real je stigao do pobjede premda je ispustio dva gola prednosti. Ipak, mladi Espi je u sudačkoj nadoknado donio slavlje gostima. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

"Kraljevski klub" je poveo u 25. minuti nakon autogola Matiasa Ditura. Izvrstan slobodan udarac izveo je Arda Guler pogodivši stativu, nakon čega se lopta odbila u gostujućeg vratara i završila u mreži.

Osam minuta kasnije Kylian Mbappe je pogodio za 2-0. Yan Diomande je probio po desnom krilu uputivši loptu u sredinu do francuskog napadača koji je zabio za povećanje prednosti.

Foto: Pablo Morano

U 64. minuti Vincius Junior je imao veliku priliku i za treći gol, no promašio je. Sedam minuta kasnije smanjio je Abiel Osorio pogodivši glavom nakon sjajnog prodora i ubačaja Lucasa Cepede. U 83. minuti Fer Nino je šokirao goste pogodivši za 2-2. No, Real se ipak izvukao, u prvoj minuti nadoknade za pobjedu je zabio Carlos Espi.

Jude Bellingham je sjajno prošao dvojicu igrača gurnuvši loptu na krilo do Mbappea koji je ubacio pred vrata 21-godišnjeg napadača koji je pogodio za pobjedu.

Rayo Vallecano je pobijedio Espanyol s 2-1. Alvaro Garcia je doveo domaćine do prednosti već u trećoj minuti, a na 2-0 je povisio Adria Pedrosa u 26. minuti. Konačnih 2-1 postavio je jean Fernandez u 54. minuti. Gosti su u posljednjim trenucima susreta ostali s igračem manje nakon što je isključen El Hilali. Za Rayo je to bila druga pobjeda, a Espanyol treći poraz.

Foto: Pablo Morano

Valencija je na gostovanju porazila Alaves s 1-0, a gol odluke zabio je Luis Rioja u 78. minuti. Barcelona i Real Madrid vode na ljestvici sa po 15 bodova, no Barca ima i susret manje.