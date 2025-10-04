VIDEO Real opet na vrhu, slavlje pokvarila ozljeda Mbappéa...

Real Madrid pobijedio je Villarreal 3-1 u 8. kolu La Lige. "Kraljevskom klubu" nije bilo lagano protiv susjeda na tablici, ali stigao je do važne pobjede.

Nakon prvog poluvremena bez golove, mreže su se tresle u drugom. Za 1-0 je pogodio Vinícius Júnior u 47. minuti. Imao je Brazilac i sreće jer je lopta na putu do gola pogodila igrača "žute podmornice" i promijenila smjer. Isti igrač povisio je rezultat s bijele točke u 69. minuti, ali komplikacije su počele u 73. minute kada Mikautadze smanjuje rezultat.

Ipak, gosti su u 77. ostali s igračem manje nakon što je Mourino zaradio drugi žuti karton, a četiri minute kasnije točku na i je stavio Mbappé nakon lijepe kombinacije s Brahimom Diazom.

Ipak, Madriđane je ražalostila vijest da se Kylian Mbappé ozlijedio. Ostao je na travnjaku žaleći se na gležanj i tek će dodatni pregledi utvrditi kolika je težina njegove ozljede.

Real se ovom pobjedom vratio na vrh prvenstvene ljestvice sa 21 bodom, dok je Villarreal ostao treći sa 16 bodova. Ipak, Barcelona se može vratiti na vrh poretka ako pobijedi Sevillu u gostima.