Obavijesti

Sport

Komentari 2
VINICIUS BRILJIRAO

VIDEO Real opet na vrhu, slavlje pokvarila ozljeda Mbappéa...

Piše Boris Trifunović, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Real opet na vrhu, slavlje pokvarila ozljeda Mbappéa...
2
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Real se ovom pobjedom vratio na vrh prvenstvene ljestvice sa 21 bodom, dok je Villarreal ostao treći sa 16 bodova. Ipak, Barcelona se može vratiti na vrh poretka ako pobijedi Sevillu u gostima

Real Madrid pobijedio je Villarreal 3-1 u 8. kolu La Lige. "Kraljevskom klubu" nije bilo lagano protiv susjeda na tablici, ali stigao je do važne pobjede. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Nakon prvog poluvremena bez golove, mreže su se tresle u drugom. Za 1-0 je pogodio Vinícius Júnior u 47. minuti. Imao je Brazilac i sreće jer je lopta na putu do gola pogodila igrača "žute podmornice" i promijenila smjer. Isti igrač povisio je rezultat s bijele točke u 69. minuti, ali komplikacije su počele u 73. minute kada Mikautadze smanjuje rezultat. 

LaLiga - Real Madrid v Villarreal
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Ipak, gosti su u 77. ostali s igračem manje nakon što je Mourino zaradio drugi žuti karton, a četiri minute kasnije točku na i je stavio Mbappé nakon lijepe kombinacije s Brahimom Diazom. 

Golove pogledajte OVDJE

Ipak, Madriđane je ražalostila vijest da se Kylian Mbappé ozlijedio. Ostao je na travnjaku žaleći se na gležanj i tek će dodatni pregledi utvrditi kolika je težina njegove ozljede.

Trenutak pogledajte OVDJE

Real se ovom pobjedom vratio na vrh prvenstvene ljestvice sa 21 bodom, dok je Villarreal ostao treći sa 16 bodova. Ipak, Barcelona se može vratiti na vrh poretka ako pobijedi Sevillu u gostima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš
VATRENA CRO-LINDA

FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora doputovala je u Pariz uoči Olimpijskih igara i fotkala se s Emmanuelom Macronom. Prisjetili smo se njenih navijačkih izdanja
VIDEO Vukovar - Hajduk 0-1: Domaćin s desetoricom namučio goste, presudio Rokas Pukštas!
TEŠKO IZBORENA POBJEDA

VIDEO Vukovar - Hajduk 0-1: Domaćin s desetoricom namučio goste, presudio Rokas Pukštas!

Vukovarci su od 25. minute igrali s igračem manje, ali svejedno su u prvom poluvremenu bili bliže pogotku. Pukštas je golom spasio Splićane i to četvrtim ove sezone, čime je postao najbolji strijelac Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025