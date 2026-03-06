Obavijesti

VIDEO Real Madrid pred novim kiksom! Drama traje u Vigu...

Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Zanimljivo, Real danas slavi 124. rođendan, ali u posljednjih nekoliko tjedana nema razloga za previše slavlja jer je nanizao dva uzastopna poraza u prvenstvu

Celta Vigo je dočekala Real Madrid u 27. kolu La Lige, a "kraljevski klub" u utakmicu je ušao osakaćen ozljedama i izostancima. Ipak, "kraljevi" su poveli u 11. minuti. 

Zabio je Aurelien Tchouameni nakon akcije iz kornera i dodavanja Arde Gulera. Gol pogledajte OVDJE

LaLiga - Celta Vigo v Real Madrid
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Ipak, Celta je izjednačila u 25. minuti, a zabio je Borja Iglesias za 1-1. Loše je reagirao Trent Alexander Arnold i prošao ga je Swedberg, a onda asistirao za napadača koji zabija za 1-1. Gol pogledajte OVDJE

Zanimljivo, Real danas slavi 124. rođendan, ali u posljednjih nekoliko tjedana nema razloga za previše slavlja jer je nanizao dva uzastopna poraza u prvenstvu. 

