VIDEO Real Sociedad srušio Barcelonu! Gosti pogodili četiri puta okvir gola, Var poništio gol

Real Sociedad pobijedio je Barcelonu 2-1 u 20. kolu La Lige i prekinuo Kataloncima niz od 11 pobjeda zaredom! Svega je bilo na utakmici, a krenulo je u devetoj minuti kada je VAR poništio gol Ferminu Lopezu.

Nešto ranije zabio je i Sociedad, ali je Oyarzbal bio u očitom zaleđu. Gosti su imali veliku šansu preko Fermina, ali golman domaćih obranio je udarac. A onda - gol! Zabio je Oyarzabal na asistenciju Guedesa u 32. minuti za vodstvo domaćina.

Prvo poluvrijeme odužilo se na čak pet minuta sudačke nadoknade, što se još dodatno odužilo kada je VAR provjeravao kazneni udarac kojeg je sudac sudio za Barcelonu. Na kraju od penala nije bilo ništa jer je suđeno zaleđe.

Drugo je poluvrijeme bio festival promašaja, pogotovo od strane Barcelone. Ipak, gosti su zabili u 70. minuti za 1-1 preko Rashforda. Kratko je trajalo veselje Katalonaca jer je Guedes već u idućem napadu pogodio na asistenciju Solera za 2-1!

Duje Ćaleta Car ušao je u igru u 82. minuti i sa svojom momčadi uspješno izdržao sve napade gostiju, iako su igrali s igračem više posljednjih nekoliko minuta. Naime, u 88. je crveni karton dobio Soler.

Barcelona je četiri puta gađala prečke i/ili stative, imala 25 udaraca, ali ovo nije bila večer Katalonaca. Prekinut im je niz od 11 pobjeda, ali ostali su prva momčad La Lige s bodom više od madridskog Reala. Sociedad je osmi s 24 boda.