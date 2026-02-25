VIDEO Vinicius plesao i zabio, stadion protrnuo zbog teške ozljede. Real je izbacio Benficu

Zanimljivo je bilo na Santiago Bernabeu gdje je Real Madrid pobijedio Benficu sa 2-1 potvrdivši 1-0 slavlje iz Lisabona. U domaćim redovima nije bilo ozlijeđenog Kyliana ‌Mbappea koji ima problema s koljenom, dok na suprotnoj strani nije nastupio suspendirani Gianluca Prestianni koji je optužen za rasizam tijekom prve utakmice play-offa. Benfica se žalila, no UEFA je odbila žalbu portugalskog velikana.

Foto: Violeta Santos Moura

Benfica je povela u 14. minuti nakon sjajne akcije, a pogodak je postigao Rafa Silva. Pavlidis je ubacio s desne strane, Asencio je pokušao izbiti loptu, ali je umalo zabio autogol, Courtois je sjajno reagirao, ali je Silva pospremio odbijanac.

Međutim, samo dvije minute kasnije Aurelien Tchouaméni je sjajno pogodio s ruba kaznenog prostora nakon odlične povratne lopte Federica Valverdea.

Golove pogledajte OVDJE.

Silva je mogao do novog gola i u 60. minuti, no lopta je odsjela na prečki. Korak bliže odluci o tome tko će u osminu finala stigli smo u 80. minuti kada je Vinicius pogodio za 2-1, ponovo na asistenciju Valverdea. Dvije minute kasnije Silva je umalo izjednačio petom nakon ubačaja Schjelderupa, ali je lopta prošla tik pored vratnice.

U 74. minuti zastao je dah navijačima Reala. Naime, Raul Asencio se nakon sudara s Camavingom teško ozlijedio i ostao nepomično ležati. Prekid je trajao više od pet minuta, a stoper Reala morao je na nosilima napustiti teren. Nije se moglo reći u kojoj je ozljedi točno riječ, ali izgledalo je jako ružno.