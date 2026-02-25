Obavijesti

Sport

Komentari 1
POBJEDA 'KRALJEVA'

VIDEO Vinicius plesao i zabio, stadion protrnuo zbog teške ozljede. Real je izbacio Benficu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Violeta Santos Moura

Dramatična pobjeda Reala nad Benficom! Tchouameni i Vinicius preokrenuli vodstvo Benfice i s ukupnih 3-1 ide u osminu finala Lige prvaka. Vinicius zabio za kraj priče

Admiral

Zanimljivo je bilo na Santiago Bernabeu gdje je Real Madrid pobijedio Benficu sa 2-1 potvrdivši 1-0 slavlje iz Lisabona. U domaćim redovima nije bilo ozlijeđenog Kyliana ‌Mbappea koji ima problema s koljenom, dok na suprotnoj strani nije nastupio suspendirani Gianluca Prestianni koji je optužen za rasizam tijekom prve utakmice play-offa. Benfica se žalila, no UEFA je odbila žalbu portugalskog velikana.

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Real Madrid v Benfica
Foto: Violeta Santos Moura

Benfica je povela u 14. minuti nakon sjajne akcije, a pogodak je postigao Rafa Silva. Pavlidis je ubacio s desne strane, Asencio je pokušao izbiti loptu, ali je umalo zabio autogol, Courtois je sjajno reagirao, ali je Silva pospremio odbijanac.

Međutim, samo dvije minute kasnije Aurelien Tchouaméni je sjajno pogodio s ruba kaznenog prostora nakon odlične povratne lopte Federica Valverdea.

Golove pogledajte OVDJE.

Silva je mogao do novog gola i u 60. minuti, no lopta je odsjela na prečki. Korak bliže odluci o tome tko će u osminu finala stigli smo u 80. minuti kada je Vinicius pogodio za 2-1, ponovo na asistenciju Valverdea. Dvije minute kasnije Silva je umalo izjednačio petom nakon ubačaja Schjelderupa, ali je lopta prošla tik pored vratnice.

U 74. minuti zastao je dah navijačima Reala. Naime, Raul Asencio se nakon sudara s Camavingom teško ozlijedio i ostao nepomično ležati. Prekid je trajao više od pet minuta, a stoper Reala morao je na nosilima napustiti teren. Nije se moglo reći u kojoj je ozljedi točno riječ, ali izgledalo je jako ružno.

Komentari 1
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji

