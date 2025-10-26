Kraljevski klub nalazi se na prvom mjestu na tabliici, a Barcelona ima dva boda manje.
PREUZELI VODSTVO
VIDEO Real vodi nakon gola Mbappea u 22. minuti susreta
U tijeku je prvi El Clasico ove sezone, u 10. kolu španjolske La Lige sastaju se Real Madrid i Barcelona. "Kraljevi" su prvi na tablici s 24 bodova, a samo dva boda zaostatka imaju Katalonci.
Nakon što su na početku susreta suci poništili kazneni udarac za rano vodstvo Reala i gol Mbappea, u 22. minuti susreta Real je zabio gol. Nakon ubačaja Judea Bellinghama, Mbappe je zabio svoj 11. gol ove sezone.
Video gola možete pogledati OVDJE.
Ovaj El Classico je najskuplji u povijesti, ali i najskuplja utakmica u povijesti nogometa.
