VIDEO Real vodi nakon gola Mbappea u 22. minuti susreta

U tijeku je prvi El Clasico ove sezone, u 10. kolu španjolske La Lige sastaju se Real Madrid i Barcelona. "Kraljevi" su prvi na tablici s 24 bodova, a samo dva boda zaostatka imaju Katalonci.

Nakon što su na početku susreta suci poništili kazneni udarac za rano vodstvo Reala i gol Mbappea, u 22. minuti susreta Real je zabio gol. Nakon ubačaja Judea Bellinghama, Mbappe je zabio svoj 11. gol ove sezone.

Video gola možete pogledati OVDJE.

Ovaj El Classico je najskuplji u povijesti, ali i najskuplja utakmica u povijesti nogometa.