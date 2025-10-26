Obavijesti

PREUZELI VODSTVO

VIDEO Real vodi nakon gola Mbappea u 22. minuti susreta

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Kraljevski klub nalazi se na prvom mjestu na tabliici, a Barcelona ima dva boda manje.

U tijeku je prvi El Clasico ove sezone, u 10. kolu španjolske La Lige sastaju se Real Madrid i Barcelona. "Kraljevi" su prvi na tablici s 24 bodova, a samo dva boda zaostatka imaju Katalonci. 

Nakon što su na početku susreta suci poništili kazneni udarac za rano vodstvo Reala i gol Mbappea, u 22. minuti susreta Real je zabio gol. Nakon ubačaja Judea Bellinghama, Mbappe je zabio svoj 11. gol ove sezone. 

Video gola možete pogledati OVDJE

Ovaj El Classico je najskuplji u povijesti, ali i najskuplja utakmica u povijesti nogometa. 

