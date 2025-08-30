Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Realu poništena tri gola, ipak je uspio srušiti Mallorcu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Realu poništena tri gola, ipak je uspio srušiti Mallorcu
Foto: Isabel Infantes

Kylianu Mbappeu su oba poništena zbog zaleđa, a Gulerovom pogotku u 55. minuti prethodilo je igranje rukom

Nogometaši madridskog Reala svladali su na svom stadionu Santiago Bernabeu Mallorcu s 2-1, a sva tri pogotka pala su u prvom poluvremenu.

Poveli su gosti u 18. minuti pogotkom Vedata Muriqija, a potom su rezultat preokrenuli Arda Guler (37) i Vinicius Junior (38) dvama pogocima unutar dvije minute.

LaLiga - Real Madrid v RCD Mallorca
Foto: Isabel Infantes

Postigli su domaći nogometaši još tri gola, ali su poništeni intervencijama iz VAR sobe. Kylianu Mbappeu su oba poništena zbog zaleđa, a Gulerovom pogotku u 55. minuti prethodilo je igranje rukom.

Real Madrid je pobjedom skočio na vrh ljestvice s devet bodova. Mallorca je s jednim bodom na 18. poziciji.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata
VOZNI PARK NAŠIH NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Milijunska vila Ćorluke i Franke. Ovo je dom 'vatrenog' asa u elitnom kvartu Zagreba
LUKSUZNO ZDANJE

FOTO Milijunska vila Ćorluke i Franke. Ovo je dom 'vatrenog' asa u elitnom kvartu Zagreba

Urbana vila s okućnicom prostire se na oko 1500 kvadrata, bila je u konkurenciji i za nagradu stambene arhitekture. Počeli su je graditi 2018., a uselili 2021. Vrijednost se procjenjuje na oko dva milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025