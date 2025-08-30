VIDEO Realu poništena tri gola, ipak je uspio srušiti Mallorcu

Kylianu Mbappeu su oba poništena zbog zaleđa, a Gulerovom pogotku u 55. minuti prethodilo je igranje rukom
Nogometaši madridskog Reala svladali su na svom stadionu Santiago Bernabeu Mallorcu s 2-1, a sva tri pogotka pala su u prvom poluvremenu.
Poveli su gosti u 18. minuti pogotkom Vedata Muriqija, a potom su rezultat preokrenuli Arda Guler (37) i Vinicius Junior (38) dvama pogocima unutar dvije minute.
Postigli su domaći nogometaši još tri gola, ali su poništeni intervencijama iz VAR sobe. Kylianu Mbappeu su oba poništena zbog zaleđa, a Gulerovom pogotku u 55. minuti prethodilo je igranje rukom.
Real Madrid je pobjedom skočio na vrh ljestvice s devet bodova. Mallorca je s jednim bodom na 18. poziciji.
