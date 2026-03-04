Obavijesti

SAMO U PRVOM DIJELU!

VIDEO Rebić za ovaj lakat dobio žuti pa mu poništili gol. Ovo su sve dvojbene odluke sudaca

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Rebić za ovaj lakat dobio žuti pa mu poništili gol. Ovo su sve dvojbene odluke sudaca
Foto: MAXSport/screenshot

Sudački kaos na Jadranskom derbiju! Odluke Kolarića i Matića izazvale buru. Penal, žuti kartoni, poništeni golovi - utakmica puna kontroverzi

Puno nervoze s puno diskutabilnih odluka. Teško je nama procijeniti jer nemamo monitor gdje bismo mogli točno vidjeti. Teško je to vidjeti, ali je definitivno tu puno, puno upitnika, rekao je Samir Toplak za MAXSport o sudačkim repovima u prvom poluvremenu Jadranskog derbija između Rijeke i Hajduka.

PRATITE JADRANSKI DERBI UŽIVO Rijeka - Hajduk 1-1: Dantas zabio penal, Armada je zadimila Rujevicu. Fruk radi šou
UŽIVO Rijeka - Hajduk 1-1: Dantas zabio penal, Armada je zadimila Rujevicu. Fruk radi šou

O odlukama glavnog suca Patrika Kolarića i VAR suca Ivana Matića puno će se pričati. Već na samom startu je zaiskrilo jer je Toni Fruk u četvrtoj minuti pao u duelu s Ronom Racijem. Kolarić je prvo pokazao na penal za Rijeku, ali je nakon Matićeve intervencije otišao pogledati tu situaciju na ekran i poništio odluku i pritom Fruku dao žuti karton za simuliranje.

Frukov pad pogledajte OVDJE.

Foto: MAXSport/screenshot

Ante Rebić nekoliko minuta potom dobro je prošao za gaženje imenjaka Oreča jer nije dobio ni karton, no jest nešto kasnije, u 19. minuti, zbog lakta u lice istog igrača, i plesao je i po rubu isključenja. Prošao je samo sa žutim.

Rebićev lakat pogledajte OVDJE.

Dobro je prošao i Raci kad je u 17. minuti spriječio kontru Rijeke povukavši Daniela Adu-Adjeija. Dobio je žuti, VAR soba nije se javila.

Žuti karton Racija pogledajte OVDJE.

Foto: MAXSport/screenshot

No i zabio je gol u 40. minuti koji su nakon četiri minute pregledavanja poništili zbog zaleđa. U prijenosu u potom pokazali grafiku iz koje se nije previše toga vidjelo tko je bio bliže golu, igrač Rijeke ili Hajduka, a vi procijenite sami. Zbog svih ovih situacija prvo poluvrijeme produžili su čak osam minuta.

Rebićev poništeni gol pogledajte OVDJE.

Foto: MAXSport/screenshot

