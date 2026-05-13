VIDEO Redari odvodili huligana, on ga htio vratiti na tribinu?! Pogledajte nadrealne scene...

Finale Kupa između Dinama i Rijeke prekinuto je u 27. minuti jer je jedan navijač, točnije huligan iz redova pristalica Dinama upao na travnjak Opus Arene i prešetavao se prema sjeveru gdje je bila smještena Armada, pokazujući im srednjake i držeći se za međunožje. Šetao je tako gotovo minutu dok se na travnjaku nisu ukazali prvi redari i sklonili čovjeka kojem tamo nipošto nije bilo mjesto.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Još jedna nevjerojatna scena je uslijedila. Jedan je navijač Dinama na zapadnoj tribini pokušao muškarca oteti iz ruku redara, što dakako nije bilo moguće. Odustao je tek nakon što se u sve umiješala interventna policija.

POGLEDAJTE VIDEO: