Kaos na finalu Kupa! Huligan iz Dinama upao na teren, pokazivao srednjake Armadi, a drugi ga pokušao oteti redarima. Interventna policija spriječila veći incident
KAOS NA FINALU
VIDEO Redari odvodili huligana, on ga htio vratiti na tribinu?! Pogledajte nadrealne scene...
Finale Kupa između Dinama i Rijeke prekinuto je u 27. minuti jer je jedan navijač, točnije huligan iz redova pristalica Dinama upao na travnjak Opus Arene i prešetavao se prema sjeveru gdje je bila smještena Armada, pokazujući im srednjake i držeći se za međunožje. Šetao je tako gotovo minutu dok se na travnjaku nisu ukazali prvi redari i sklonili čovjeka kojem tamo nipošto nije bilo mjesto.
Još jedna nevjerojatna scena je uslijedila. Jedan je navijač Dinama na zapadnoj tribini pokušao muškarca oteti iz ruku redara, što dakako nije bilo moguće. Odustao je tek nakon što se u sve umiješala interventna policija.
