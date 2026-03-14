VIDEO Remi Atalante i Intera. Pašalić dobar, Sučić zamijenjen

Nogometaši Intera i Atalante odigrali su bez pobjednika 1-1 u najzanimljivijoj utakmici 29. kola talijanske Serie A. Momčad iz Milana je povela u 26. minuti kada je Esposito provukao loptu ispod gostujućeg vratara Carnesecchija koji je trebao bolje reagirati u tom slučaju. Kako se bližio kraj utakmice tako je Atalanta postajala sve opasnija, a izjednačila je u 83. minuti.

Strijelac je bio Krstović, s tim da se dugo vremena pregledavalo je li Sulemana napravio prekršaj u napadu. U samoj završnici Krstović je čak mogao zabiti za preokret i slavlje gostiju koji su na kraju osvojili veliki bod.

Hrvatski nogometaš Petar Sučić počeo je ogled za Inter, ali je i zamijenjen u 46. minuti. Na drugoj strani Mario Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za goste iz Bergama. Vodeći Inter sada ima osam bodova više od Milana, ali i utakmicu više. Atalanta je ostala sedma na ljestvici.