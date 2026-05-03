VIDEO Remi dvojice Hrvata, Majerov Wolfsburg se nalazi u doigravanju za ostanak u ligi

Wolfsburg je na 16. mjestu iako isto bodova ima St. Pauli na 17. poziciji. Tri boda iza tog dvojca je posljednji Heidenheim. Dva najslabija kluba direktno ispadaju. Igor Matanović nastupio za Freiburg

 U posljednjem susretu 32. kola Bundeslige nije bilo pobjednika, nogometaši Freiburga i Wolfsburga su remizirali 1-1.

S ovim bodom Wolfsburg je napravio korak naprijed na ljestvici. Sada je na 16. mjestu iako isto bodova ima St. Pauli na 17. poziciji. Tri boda iza tog dvojca je posljednji Heidenheim. Dva najslabija kluba direktno ispadaju, dok će sastav koji bude šesnaesti igrati dodatne kvalifikacije za ostanak.

Oba su pogotka postignuta u drugom dijelu i to na isti način. Gosti su poveli u 55. minuti kada je glavom poentirao Koulierakis, dok je također glavom, iznimno efektno, u 75. izjednačio Lienhart. U završnici je dvije odlične šanse propustio domaćin te ipak nije došao do preokreta. Sve golove možete pogledati OVDJE

Hrvatski napadač Igor Matanović za Freiburg je zaigrao od 58. minute, dok je Lovro Majer u igru za Wolfsburg ušao u 72. minuti.

EUROPSKA LIGA VIDEO Matanovićev Freiburg izgubio od Brage. Nottingham Forest pobijedio Aston Villu!
VIDEO Matanovićev Freiburg izgubio od Brage. Nottingham Forest pobijedio Aston Villu!

U dvoboju dvije Borussije nogometaši iz Moenchengladbacha su kao domaćini pobijedili s 1-0. Već ranije je Borussia (D), sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač, osigurala nastup i iduće sezone u Ligi prvaka, dok je imenjak iz Moenchengladbacha i prije ovih 90 minuta bio relativno miran po pitanju ostanka u eliti. Ovom pobjedom je Borussia (M) i matematički osigurala ostanak.

Nije bilo previše pravih prilika u ovom susretu, s tim da se igra rasplamsavala kako se bližio kraj. Odluka je pala u 88. minuti kada je nakon lijepe asistencije Reitza gol za tri boda domaćina postigao Tabaković.

Nogometaši Mainza pobijedili su u Hamburgu St. Pauli s 2-1 u prvom nedjeljnom ogledu 32. kola čime se nastavlja dramatična završnica sezone za domaćina. St. Pauli je ostao na 16. mjestu ljestvice, a momčad će s te pozicije na kraju sezone dodatno razigravati za ostanak u eliti. St Pauli ima bod više od Wolfsburga, ali i utakmicu više te tri boda ispred Heidenheima, koji je trenutačno posljednji na ljestvici.

Mainz je u prvom poluvremenu stekao dva gola prednosti nakon pogodaka Tietza u šestoj i Mwene u 40. minuti. U nastavku ogleda gosti iz Mainza su jednostavno čuvali prednost, a nije im naškodio niti primljeni pogodak u 88. minuti. Tada je Ceesay bio strijelac počasnog gola za domaćina.

