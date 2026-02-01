VIDEO Remi Tottenhama i Cityja, United slavio protiv Fulhama

U derbiju 24. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham i Manchester City su odigrali 2-2, nakon što su gosti vodili 2-0. Najbolje trenutke s utakmice pogledajte OVDJE.

City je vodio s 2-0, no Spursi su uspjeli izjednačiti.

"Građani" su poveli u 11. minuti golom Rayana Cherkija, a u posljednjim trenucima prvog dijela Antoine Semenyo je zabio i drugi gol za goste. Tottenham je smanjio u 53. minuti kada je Marc Guehi pogodio vlastitu mrežu, a na 2-2 je postavio Dominic Solanke u 70. minuti. Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić nisu nastupili za Manchester City zbog ozljeda.

Foto: David Klein

U ranije odigranom susretu Manchester United je pobijedio Fulham s 3-2, a odlučujući gol zabio je slovenski napadač Benjamin Šeško u četvrtoj minuti nadoknade. Bila je to treća uzastopna pobjeda "Crvenih vragova" predvođenih Michaelom Carrickom. Najbolje trenutke s utakmice pogledajte OVDJE.

Nakon uvjerljivih uspjeha protiv Manchester Cityja i Arsenala, ovoga puta slavili su tek u samoj završnici. United je vodi 2-0 golovima Casemira (19) i Cunhe (57), no gosti su uspjeli izjednačiti preko Raula Jimeneza (86-11m) i Kevina (90+1). Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Šeško je u četvrtoj minuti nadoknade pogodio za 3-2.

Foto: Phil Noble

Trećeplasirana Aston Villa izgubila je kod kuće s 0-1 od Brentforda koji je od 42. minute igrao bez isključenog Kevina Schadea. Gol odluke zabio je Danga Ouattare u drugoj minuti nadoknade prvog poluvremena.

Nottingham Forest i Crystal Palace remizirali su 1-1. Domaćin je poveo u šestoj minuti golom Morgana Gibbs-Whitea, a gosti su izjednačili pogotkom Ismaila Sarra iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Jedanaesterac je skrivio Neco Williams igrajući rukom, pri čemu je dobio crveni karton. Borna Sosa nije igrao za goste zbog ozljede.

U ponedjeljak će kolo zaključiti Sunderlnad i Burnley.

Arsenal ima 53 boda na ljestvici, Manchester City (s utakmicom manje) i Villa imaju po 46, a United je četvrti s 41 bodom. Slijede Chelsea s 40 i Liverpool s 39 bodova.