Obavijesti

Sport

Komentari 17
NAVIJAČI MOGU UŽIVATI

VIDEO Revija čudesnih golova u Maksimiru: Evo majstorija Hoxhe, Jagušića i Lisice...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Revija čudesnih golova u Maksimiru: Evo majstorija Hoxhe, Jagušića i Lisice...
Foto: MAXSport

Hoxha igra nevjerojatan nogomet od utakmice u Splitu gdje je srušio Hajduk. Nakon toga Bio je ključan u pobjedu Dinama protiv Fenerbahčea, a sjajan gol sada je zabio i Slavenu

Dinamo i Slaven Belupo zaključili su 8. kolo Hrvatske nogometne lige na Maksimiru. Momčad Maria Kovačevića povela je u završnici prvog poluvremena. Sandro Kulenović pritisnuo je Crepulju, koji je pogriješio pri ispucavanju lopte, a ona je završila kod Arbera Hoxhe na sredini terena. Hoxha je projurio kroz Slavenovu obranu, podsjetio na svoj solo-prodor protiv Hajduka i snažnim udarcem poslao loptu pod gredu. Ipak, nije slavio pogodak jer je igrao protiv bivšeg kluba.

Gol Hoxhe pogledajte OVDJE.

Nedugo nakon toga, u drugoj minuti sudačke nadoknade, Dinamo je udvostručio prednost. Strijelac je bio Kulenović, koji je iskoristio gužvu u šesnaestercu i mirno pospremio loptu u mrežu.

Gol Kulenovića pogledajte OVDJE.

Na poluvremenu je Dinamo vodio 2-0, a početkom drugog dijela potvrdio je dominaciju. Monsef Bakrar zatresao je mrežu za 3-0, iako se u prvi trenutak činilo da je pogodak pripisan Valinčiću.

Gol Valinčića pogledajte OVDJE.

Kulenović je imao priliku zabiti i drugi gol, i to iz penala kojega je sam izborio, ali još jednom se pokazala stara poslovica da najstrožu kaznu ne izvodi igrač koji ju je izborio. Kulenović je pucao u desnu stranu, Hadžikić ga je pročitao i iskupio se za skrivljeni penal.

Tračak nade gostima donio je Adrion Jagušić u 66. minuti kada je fenomenalno pogodio iz slobodnog udarca. Ipak, samo pet minuta kasnije Lisica, koji je ušao u igru početkom drugog dijela, spektakularno je zabio izvana postavivši tako konačni rezultat 4-1.

Gol Jagušića pogledajte OVDJE, a Lisice OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'
LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao
VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025