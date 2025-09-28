VIDEO Revija čudesnih golova u Maksimiru: Evo majstorija Hoxhe, Jagušića i Lisice...

Dinamo i Slaven Belupo zaključili su 8. kolo Hrvatske nogometne lige na Maksimiru. Momčad Maria Kovačevića povela je u završnici prvog poluvremena. Sandro Kulenović pritisnuo je Crepulju, koji je pogriješio pri ispucavanju lopte, a ona je završila kod Arbera Hoxhe na sredini terena. Hoxha je projurio kroz Slavenovu obranu, podsjetio na svoj solo-prodor protiv Hajduka i snažnim udarcem poslao loptu pod gredu. Ipak, nije slavio pogodak jer je igrao protiv bivšeg kluba.

Nedugo nakon toga, u drugoj minuti sudačke nadoknade, Dinamo je udvostručio prednost. Strijelac je bio Kulenović, koji je iskoristio gužvu u šesnaestercu i mirno pospremio loptu u mrežu.

Na poluvremenu je Dinamo vodio 2-0, a početkom drugog dijela potvrdio je dominaciju. Monsef Bakrar zatresao je mrežu za 3-0, iako se u prvi trenutak činilo da je pogodak pripisan Valinčiću.

Kulenović je imao priliku zabiti i drugi gol, i to iz penala kojega je sam izborio, ali još jednom se pokazala stara poslovica da najstrožu kaznu ne izvodi igrač koji ju je izborio. Kulenović je pucao u desnu stranu, Hadžikić ga je pročitao i iskupio se za skrivljeni penal.

Tračak nade gostima donio je Adrion Jagušić u 66. minuti kada je fenomenalno pogodio iz slobodnog udarca. Ipak, samo pet minuta kasnije Lisica, koji je ušao u igru početkom drugog dijela, spektakularno je zabio izvana postavivši tako konačni rezultat 4-1.

