VIDEO Riječani protestirali zbog gola Ciprana. Jesu li oštećeni?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Ukrajinski sudac priznao je gol Omonije za vodstvo na Rujevici, a kao sol na ranu, Barišić je napustio travnjak jer je očito zadobio ozljedu u spornom duelu koji je prethodio golu

Admiral

Nakon četiri europske utakmice bez primljenog gola, nogometaši Rijeke nisu najbolje otvorili uzvratnu utakmicu doigravanja Konferencijske lige protiv Omonije. Nakon pobjede od 1-0 na Cipru, Riječani su ispustili prednost u 13. minuti, a golu je prethodila sporna situacija prije nego što je Muamer Tanković pospremio loptu u mrežu Martina Zlomislića.

Upravo je kapetan Rijeke poveo protest domaćina nakon što je Šveđanin izjednačio ukupni rezultat. Naime, golu Tankovića prethodio je duel između Willyja Semeda i Tea Barišića, koji je ostao ležati nakon duela. Situaciju su pregledari i suci u VAR sobi, ali ostala je ipak presuda s travnjaka.

Vrijedio je gol Omonije za 1-0 na Rujevici, a kao sol na ranu, Barišić je zatim napustio travnjak jer je očito zadobio ozljedu u spomenutom duelu. Situaciju možete vidjeti OVDJEa u našoj anketi možete glasati je li gol Omonije trebao biti poništen.

