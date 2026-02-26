Ukrajinski sudac priznao je gol Omonije za vodstvo na Rujevici, a kao sol na ranu, Barišić je napustio travnjak jer je očito zadobio ozljedu u spornom duelu koji je prethodio golu
VIDEO Riječani protestirali zbog gola Ciprana. Jesu li oštećeni?
Nakon četiri europske utakmice bez primljenog gola, nogometaši Rijeke nisu najbolje otvorili uzvratnu utakmicu doigravanja Konferencijske lige protiv Omonije. Nakon pobjede od 1-0 na Cipru, Riječani su ispustili prednost u 13. minuti, a golu je prethodila sporna situacija prije nego što je Muamer Tanković pospremio loptu u mrežu Martina Zlomislića.
Upravo je kapetan Rijeke poveo protest domaćina nakon što je Šveđanin izjednačio ukupni rezultat. Naime, golu Tankovića prethodio je duel između Willyja Semeda i Tea Barišića, koji je ostao ležati nakon duela. Situaciju su pregledari i suci u VAR sobi, ali ostala je ipak presuda s travnjaka.
Vrijedio je gol Omonije za 1-0 na Rujevici, a kao sol na ranu, Barišić je zatim napustio travnjak jer je očito zadobio ozljedu u spomenutom duelu. Situaciju možete vidjeti OVDJE, a u našoj anketi možete glasati je li gol Omonije trebao biti poništen.
