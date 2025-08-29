Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROVOKACIJA NA TOUMBI

VIDEO Rijeci na zagrijavanju u Solunu pustili himnu Partizana

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Rijeci na zagrijavanju u Solunu pustili himnu Partizana
Foto: Raphael Georgiadis/Eurikinisi/PIXSELL

PAOK - RIJEKA 5-0 Kao uvod u katastrofu na solunskoj "Grobnici" s razglasa se čula pjesma grupe JNA "Grmi hram" koju obožavaju Grobari

Nogometaši Rijeke doživjeli su težak poraz u uzvratnoj utakmici doigravanja za Europsku ligu, izgubivši u Solunu od PAOK-a s uvjerljivih 5-0. Time je grčki klub s ukupnih 5-1 prošao dalje, dok će Rijeka europsku jesen nastaviti u Konferencijskoj ligi. Ipak, osim teškog poraza na terenu, susret je obilježila i nesvakidašnja, provokativna uvertira koju su domaćini priredili momčadi s Rujevice.

Bratska veza Soluna i Beograda

Stadion Toumba poznat je kao jedan od najvatrenijih terena u Europi, a atmosfera je za hrvatske klubove redovito posebno neprijateljska. Razlog tomu leži u dugogodišnjem bratstvu navijačkih skupina PAOK-a (Gate 4) i beogradskog Partizana (Grobari). Ta veza, često nazivana i "pravoslavnim bratstvom", rezultira time da navijači iz Srbije često dolaze na utakmice u Solun kako bi podržali grčki klub, posebice protiv hrvatskih predstavnika.

Upravo je ta povezanost bila uvertira u događaje koji su prethodili utakmici. Umjesto sportske dobrodošlice, igrače Rijeka dočekala je jasna poruka s tribina i, što je još važnije, sa službenog razglasa stadiona.

"Grmi hram" kao uvertira u poraz

Tijekom zagrijavanja obiju momčadi, dok su se igrači pripremali za ključni dvoboj, s razglasa stadiona Toumba puštena je pjesma navijača Partizana. Radilo se o poznatoj himni Grobara "Grmi hram" u izvedbi grupe JNA.

"Neka cijeli hram grmi, Dat ću ti svoj život, to sada znam. Neka se JNA trese, kao jedno, sva grla, za Partizan", počinje pjesma.

Puštanjem pjesme beogradskog kluba PAOK je odao počast svojim navijačkim prijateljima, ali i poslao nedvosmislenu psihološku poruku gostima, podsjećajući ih na regionalne tenzije i stavljajući dodatan pritisak na momčad Rijeke i prije samog početka susreta. 

Teška večer za Rijeku na terenu, gdje je PAOK dominirao od prve do zadnje minute, tako je započela neugodnim i nesportskim dočekom. Poraz od 5-0 bolna je lekcija, kao i lanjski šamar od Oilmpije istim rezultatom, iskustvo s uzavrele Toumbe dugo će pamtiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, dijete Hajduka napustilo UAE
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, dijete Hajduka napustilo UAE

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...
PLAY-OFF EUROPSKE LIGE

PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...

Rijeka je na Rujevici slavila (1-0) u prvoj utakmici play-offa Europske lige i s prednošću otišla na Toumbu, ali tamo je doživjela epski potop. PAOK je pobijedio 5-0 i izborio Europsku ligu, a hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025