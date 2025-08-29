VIDEO Rijeci na zagrijavanju u Solunu pustili himnu Partizana

Nogometaši Rijeke doživjeli su težak poraz u uzvratnoj utakmici doigravanja za Europsku ligu, izgubivši u Solunu od PAOK-a s uvjerljivih 5-0. Time je grčki klub s ukupnih 5-1 prošao dalje, dok će Rijeka europsku jesen nastaviti u Konferencijskoj ligi. Ipak, osim teškog poraza na terenu, susret je obilježila i nesvakidašnja, provokativna uvertira koju su domaćini priredili momčadi s Rujevice.

Bratska veza Soluna i Beograda

Stadion Toumba poznat je kao jedan od najvatrenijih terena u Europi, a atmosfera je za hrvatske klubove redovito posebno neprijateljska. Razlog tomu leži u dugogodišnjem bratstvu navijačkih skupina PAOK-a (Gate 4) i beogradskog Partizana (Grobari). Ta veza, često nazivana i "pravoslavnim bratstvom", rezultira time da navijači iz Srbije često dolaze na utakmice u Solun kako bi podržali grčki klub, posebice protiv hrvatskih predstavnika.

Upravo je ta povezanost bila uvertira u događaje koji su prethodili utakmici. Umjesto sportske dobrodošlice, igrače Rijeka dočekala je jasna poruka s tribina i, što je još važnije, sa službenog razglasa stadiona.

"Grmi hram" kao uvertira u poraz

Tijekom zagrijavanja obiju momčadi, dok su se igrači pripremali za ključni dvoboj, s razglasa stadiona Toumba puštena je pjesma navijača Partizana. Radilo se o poznatoj himni Grobara "Grmi hram" u izvedbi grupe JNA.

"Neka cijeli hram grmi, Dat ću ti svoj život, to sada znam. Neka se JNA trese, kao jedno, sva grla, za Partizan", počinje pjesma.

Puštanjem pjesme beogradskog kluba PAOK je odao počast svojim navijačkim prijateljima, ali i poslao nedvosmislenu psihološku poruku gostima, podsjećajući ih na regionalne tenzije i stavljajući dodatan pritisak na momčad Rijeke i prije samog početka susreta.

Teška večer za Rijeku na terenu, gdje je PAOK dominirao od prve do zadnje minute, tako je započela neugodnim i nesportskim dočekom. Poraz od 5-0 bolna je lekcija, kao i lanjski šamar od Oilmpije istim rezultatom, iskustvo s uzavrele Toumbe dugo će pamtiti.