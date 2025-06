VIDEO Ristovski skoro zaplakao na oproštaju od Dinama: 'Rastajemo se kao prijatelji'

Iako se već neko vrijeme zna da Stefan Ristovski neće nositi dres "modrih" iduće sezone, sada se Dinamo emotivnim videom oprostio od svog neizostavnog igrača proteklih sezona. Zbog svoje strasti i energije postao je miljenik plavog puka, a na terenu je uvijek davao svaki atom snage te, kako se popularno kaže, "ginuo" za Dinamo. U videu kojeg je objavio klub, Ristovski je s "knedlom u grlu" pročitao oproštajno pismo kojim se zahvalio navijačima i Dinamu.

"Navijači Dinama prigrlili su ga još u njegovim početnim danima ponajprije zbog silne energije, angažmana i strasti. Na terenu je uvijek ponosno nosio dres Dinama i na kraju postao jedan od dokapetana momčadi", napisao je Dinamo.

Ristovski je za "modre" odigrao 185 službenih utakmica, zabio sedam golova i upisao 21 asistenciju. U Maksimiru je slavio četiri naslova Hrvatske, dva trofeja Kupa i dva trofeja Superkupa, a još će dugo ostati u srcima navijača Plavih.

"Dragi navijači, ostat ćete zauvijek u mom srcu, kao i naše boje i to s onim našim pobjedničkim stilom. Tako ste me vi naučili. Što dodati, a sakriti tugu. Rastajemo se kao prijatelji, kao dvoje ljudi koji se vole. Zauvijek ću nositi naše boje ponosno i disati Dinamo. Jer u životu s vama naučio sam jedan citat, koji će me nositi kroz cijeli život. 'Nema predaje'. Hvala Plavi, Hvala Dinamo, hvala Zagreb, hvala narodu i zemlji Hrvatskoj", dio je poruke koju je pročitao Ristovski.