VIDEO Roma u pola sata razbila Genou. Cijela tribina zapljeskala na povratku De Rossiju

U posljednjem susretu 17. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je pobijedila Genou sa 3-1 skočivši na četvrto mjesto Serie A. Domaćin je sav posao obavio u prvih pola sata utakmice postigavši tri gola.

Matias Soule je doveo Romu u prednost u 14. minuti, pet minuta kasnije među strijelce se upisao i Manu Kone, a u 30. minuti pogodak je postigao i Evan Ferguson. U 88. minuti je Jeff Ekhator tek ublažio poraz. Genou vodi bivša legenda Rome Daniele De Rossi koji je ovacijama dočekan na Olimpicu.

Golove pogledajte OVDJE.

- Slavimo onoga koji nam nikada neće biti protivnik - kazao je spiker utakmice nakon čega je na semaforu obavljen poseban video u kojem su prikazani njegovi najveći podvizi u dresu "Giallorossa". De Rossi, koji je 19 godina nosio dres Rome, a prošle godine i devet mjeseci vodio klub, jedva je suzdržavao suze.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

- Ovo će uvijek biti tvoj dom, dobrodošao natrag - oglasila se i tribina Curva Sud" velikim transparentom, dok se na tribini Tevere pojavila poruka "Uvijek ćeš biti izvor ponosa za romanizam, dobrodošao kući, Daniele".

Foto: MATTEO CIAMBELLI

De Rossi je preuzeo Genou početkom studenog nakon što je vodstvo kluba raskinulo ugovor s Patrickom Vieirom. Prema navodima talijanskih medija, De Rossi je potpisao ugovor do kraja sezone, uz klauzulu o automatskom produljenju ako Genoa izbori ostanak u elitnom rangu. Genoa se trenutačno nalazi na 17. mjestu, stepenicu iznad zone ispadanja.

Vodi Inter sa 36 bodova, Milan ima 35, Napoli 34, a Roma se probila na četvrtu poziciju sa 33 boda. Juve je sada peti sa 32 boda.