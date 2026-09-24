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VIDEO Ronaldo promašio nemoguće! Ostao sam pred praznim golom pa ga prebacio

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Ronaldo promašio nemoguće! Ostao sam pred praznim golom pa ga prebacio
Foto: Sportklub
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Hrvatske "krvnike" sa Svjetskog prvenstva u vodstvo je doveo João Félix. Nakon duge akcije Nuno Mendes je na polovici terena prošao svojeg čuvara i proigrao Félixa, koji je snažno pucao i zabio

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I službeno su krenuli reprezentativni izazovi u Ligi nacija. Danas se igraju četiri utakmice u najjačoj jakosnoj skupini A, a najzvučniji je dvoboj velikana Nizozemske i Njemačke. Ipak, u skupini 4 pažnju je privukao i susret Portugala i Walesa.

Hrvatske "krvnike" sa Svjetskog prvenstva u vodstvo je doveo João Félix. Nakon duge akcije Nuno Mendes je na polovici terena prošao svojeg čuvara i proigrao Félixa, koji je snažno pucao tik izvan kaznenog prostora i pogodio za vodstvo Portugala. Gol pogledajte OVDJE.

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Ipak, dosadašnji potez utakmice priredio je Cristiano Ronaldo. I ne, legendarni Portugalac nije stigao do 980. gola u karijeri, nego se istaknuo nevjerojatnim promašajem. U 49. minuti Rúben Neves savršeno je centrirao u peterac, a na drugoj stativi potpuno sam i nečuvan ostao je Ronaldo. Pred sobom je imao praktički prazan gol, no iz neposredne blizine poslao je loptu preko prečke. Promašaj pogledajte OVDJE.

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