Pogledajte kako Ronaldo vozi kroz gužvu. Razbjesnio vozače

Cristiano Ronaldo (38) polako se navikava na život u Saudijskoj Arabiji nakon što je početkom godine stigao u Al-Nassr. A u velegradu od 7,6 milijuna stanovnika zna biti kaotično u prometu, iskusio je to i portugalski velemajstor na svojoj koži.

Pa je odlučio malo zaobići pravila i prometnu kulturu.

Snimili su ga kako vozi po trotoaru i ubacuje se na glavnu cestu dok mu ostali trube. Čovjek koji ga je snimio mobitelom galami:

- Legenda vozi po trotoaru. Nadam se da će ga uhititi što prije!

S obzirom na to da je strani državljanin, teško. Vjerojatnije je da će dobiti samo novčanu kaznu, ako i to. A kako mu je godišnja plaća 200 milijuna eura, to mu ne bi smio biti neki problem.

Ronaldo i obitelj prije nekoliko dana iselili su iz luksuznog hotela "Four Seasons" u Rijadu iz apartmana sa 17 soba koji je stajao 284.000 eura mjesečno. Šuška se da je kupio vilu vrijednu 14 milijuna eura u četvrti Al Macqa.

U srijedu se Portugalac prvi put pojavio u javnosti u tradicionalnoj arapskoj odjeći povodom saudijskog Dana neovisnosti.

