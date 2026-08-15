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NAKON VJENČANJA

VIDEO Ronaldov novi imidž je šokirao fanove: 'Izgleda kao kip samog sebe. Što si je napravio?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Ronaldov novi imidž je šokirao fanove: 'Izgleda kao kip samog sebe. Što si je napravio?'
Foto: Al Nassr/Twitter
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Ronaldo se vratio u Al Nassr nakon vjenčanja, a novi trener Postecoglou ga dočekao je toplim riječima. No, svi bruje o njegovoj šokantnoj novoj frizuri

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Kratki video koji prikazuje povratak Cristiana Ronalda (41) na trening saudijskog kluba Al Nassr privukao je golemu pažnju na društvenim mrežama. Isječak je zabilježio trenutak u kojem momčad dočekuje superzvijezdu nakon vjenčanja, no fokus se brzo prebacio na njegov radikalno novi izgled i simpatičnu gestu novog trenera.

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Foto: Instagram

Scena se odvija na treningu Al Nassra, aktualnog prvaka saudijske lige. Novi trener kluba, Australac Ange Postecoglou, koji je u Rijad stigao nakon uspješne sezone s Tottenhamom s kojim je osvojio Europsku ligu, okupio je igrače i osoblje. Prvi zadatak bio mu je pozdraviti najveću zvijezdu momčadi, Ronalda, koji se vratio obvezama nakon što je oženio dugogodišnju partnericu Georginu Rodríguez.

​- Dobrodošao natrag, Cristiano. Čestitke i blagoslov tebi i tvojoj obitelji, stari - rekao je Postecoglou, nakon čega je uslijedio glasan pljesak cijele momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO:

@tntsportsfootball We're here for Ange calling Cristiano Ronaldo "mate" while congratulating him on his marriage 😂🤝 🎥 Al Nassr #cristianoronaldo #alnassr #football #ronaldo ♬ original sound - TNT Sports Football

Ronaldo, koji je isprva stajao prekriženih ruku s ozbiljnim izrazom lica, na pljesak suigrača razvukao je širok osmijeh. Video je snimljen neposredno nakon Ronaldovog povratka s intimne ceremonije vjenčanja koja je održana 11. kolovoza u Portugalu, a na kojoj je par okrunio desetogodišnju vezu.

"Izgleda kao kip"

Ono što je uistinu zapalilo komentare bila je Ronaldova nova frizura. Naime, 41-godišnji Portugalac pojavio se s vrlo kratkom kosom obojanom u riđu ili svijetlo narančastu boju, što je drastična promjena koja je iznenadila brojne obožavatelje. Video je u kratkom roku prikupio više od 1,8 milijuna pregleda i postao središte rasprave među navijačima.

"Ronaldo svakim danom sve više sliči svom kipu", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio gotovo 3400 lajkova.

Drugi su bili izravniji: "Što je napravio s kosom?". Jedan korisnik usporedio ga je s mitskim kraljem Midom, napisavši: "Brat izgleda kao Mida", dok su drugi njegovu pojavu usporedili s likom Homelandera iz popularne serije "The Boys".

Osim izgleda, komentirala se i nova dinamika u klubu. "Tako je čudno vidjeti Angea da trenira Ronalda", stoji u jednom od najpopularnijih komentara. Novo poglavlje za obojicu započelo je Postecoglouovom odlukom da poštedi 41-godišnjeg Ronalda nastupa u prvoj utakmici sezone protiv Al Fateha kako bi mu omogućio dovoljno vremena za prilagodbu nakon pauze.

*uz korištenje AI-ja

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