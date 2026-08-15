VIDEO Ronaldov novi imidž je šokirao fanove: 'Izgleda kao kip samog sebe. Što si je napravio?'

Kratki video koji prikazuje povratak Cristiana Ronalda (41) na trening saudijskog kluba Al Nassr privukao je golemu pažnju na društvenim mrežama. Isječak je zabilježio trenutak u kojem momčad dočekuje superzvijezdu nakon vjenčanja, no fokus se brzo prebacio na njegov radikalno novi izgled i simpatičnu gestu novog trenera.

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Scena se odvija na treningu Al Nassra, aktualnog prvaka saudijske lige. Novi trener kluba, Australac Ange Postecoglou, koji je u Rijad stigao nakon uspješne sezone s Tottenhamom s kojim je osvojio Europsku ligu, okupio je igrače i osoblje. Prvi zadatak bio mu je pozdraviti najveću zvijezdu momčadi, Ronalda, koji se vratio obvezama nakon što je oženio dugogodišnju partnericu Georginu Rodríguez.

​- Dobrodošao natrag, Cristiano. Čestitke i blagoslov tebi i tvojoj obitelji, stari - rekao je Postecoglou, nakon čega je uslijedio glasan pljesak cijele momčadi.

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Ronaldo, koji je isprva stajao prekriženih ruku s ozbiljnim izrazom lica, na pljesak suigrača razvukao je širok osmijeh. Video je snimljen neposredno nakon Ronaldovog povratka s intimne ceremonije vjenčanja koja je održana 11. kolovoza u Portugalu, a na kojoj je par okrunio desetogodišnju vezu.

"Izgleda kao kip"

Ono što je uistinu zapalilo komentare bila je Ronaldova nova frizura. Naime, 41-godišnji Portugalac pojavio se s vrlo kratkom kosom obojanom u riđu ili svijetlo narančastu boju, što je drastična promjena koja je iznenadila brojne obožavatelje. Video je u kratkom roku prikupio više od 1,8 milijuna pregleda i postao središte rasprave među navijačima.

"Ronaldo svakim danom sve više sliči svom kipu", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio gotovo 3400 lajkova.

Drugi su bili izravniji: "Što je napravio s kosom?". Jedan korisnik usporedio ga je s mitskim kraljem Midom, napisavši: "Brat izgleda kao Mida", dok su drugi njegovu pojavu usporedili s likom Homelandera iz popularne serije "The Boys".

Osim izgleda, komentirala se i nova dinamika u klubu. "Tako je čudno vidjeti Angea da trenira Ronalda", stoji u jednom od najpopularnijih komentara. Novo poglavlje za obojicu započelo je Postecoglouovom odlukom da poštedi 41-godišnjeg Ronalda nastupa u prvoj utakmici sezone protiv Al Fateha kako bi mu omogućio dovoljno vremena za prilagodbu nakon pauze.

*uz korištenje AI-ja