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TURNIR U KINI

VIDEO Rus izgubio kontrolu i poslao Đokovića u finale! Srbin ima priliku prekinuti veliku sušu

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Rus izgubio kontrolu i poslao Đokovića u finale! Srbin ima priliku prekinuti veliku sušu
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Foto: REUTERS/Tingshu Wang, Maxim Shemetov
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Đoković i dalje nema ATP titulu u 2026. godini, nešto što mu se nije dogodilo još od 2005. godine, kada je bio tinejdžer i tek tražio svoje mjesto u teniskoj eliti.

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Srpski tenisač Novak Đoković (39) na korak je do prve titule na ATP Touru u 2026. godini nakon što je Rus Danil Medvjedev diskvalificiran iz njihovog polufinalnog susreta na ATP 500 turniru u Pekingu. Ruski tenisač diskvalificiran je u drugom setu pri rezultatu od 7-5, 5-3 za srpskog tenisača.

Medvjedev, koji je poznat po kratkom fitilju, izgubio je kontrolu tijekom polufinalnog okršaja u Kini. Đoković je servirao za meč u drugom setu pri rezultatu od 5-3, a Medvjedev je pogodio gledatelja na tribini lopticom nakon jednog Đokovićevog servisa. Što se točno dogodilo možete pogledati klikom OVDJE.

China Open
Foto: Maxim Shemetov

To je zabranjen potez i Rus je smjesta diskvalificiran iz meča zbog nesportskog ponašanja. S druge strane, Đoković je nastavio savršeni niz u Pekingu. 

Naime, na ovom turniru Đoković ne zna za poraz u cijeloj karijeri. Sad je na omjeru od 33 pobjede bez poraza, a upravo mu je ovakav turnir trebao nakon teške sezone. Naime, Đoković i dalje nema ATP titulu u 2026. godini, nešto što mu se nije dogodilo još od 2005. godine, kada je bio tinejdžer i tek tražio svoje mjesto u teniskoj eliti. 

China Open
Foto: Tingshu Wang

Đoković će za 102. titulu u karijeri odmjeriti snage s Alexom de Minaurom, devetim tenisačem svijeta koji je u polufinalu prošao Huberta Hurkacza koji je predao meč pri rezultatu od 6-3, 3-2 za Australca. Zadnju titulu Đoković je osvojio u Ateni u studenom 2025. godine.

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