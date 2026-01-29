Obavijesti

VIDEO Sabalenka preglasno stenjala pa dobila opomenu: 'Taj zvuk nije bio normalan'

VIDEO Sabalenka preglasno stenjala pa dobila opomenu: 'Taj zvuk nije bio normalan'
Foto: EDGAR SU/REUTERS

Sabalenka je s lakoćom pobijedila Svitolinu u polufinalu Australian Opena, ali je navijačima zapela za oko (i uho) situacija u kojoj je Bjeloruskinja dobila opomenu jer je ometala protivnicu

Polufinalni meč Australian Opena između Arine Sabalenke i Eline Svitoline (pobjeda Sabalenke 6-2, 6-3) na tren prekinut je zbog nesvakidašnje sudačke odluke, koja je pokrenula brojne komentare na društvenim mrežama. Glavna sutkinja meča dodijelila je opomenu Svitolini zbog "ometanja" (hindrance), tvrdeći da je uzvik Arine Sabalenke tijekom poena bio neuobičajen i predug. 

Incident se dogodio sredinom poena kada je bjeloruska tenisačica, prema mišljenju sutkinje, proizvela dvodijelni uzvik. Snimka je u samo nekoliko sati prikupila gotovo 250 tisuća pregleda, a prikazuje Sabalenku kako prilazi sutkinji i traži video provjeru.

Foto: Instagram

- Napravili ste 'UH - AYA'… ne proizvodite normalan zvuk. Ovo je ometanje - objasnila je sutkinja bjeloruskoj tenisačici.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

Sabalenka i njezin tim su prosvjedovali, tvrdeći da je takav uzvik njezin standardni i da ga koristi godinama, no odluka je ostala na snazi. Mnogi su istaknuli nedosljednost u primjeni pravila, pitajući se zašto se takvi pozivi ne čuju češće ako je glasanje problem. Rasprava je ponovno otvorila dugogodišnje pitanje u tenisu - gdje je granica između uobičajenog sportskog uzvika i namjernog ometanja protivnika.

Unatoč spornoj situaciji, Arina Sabalenka nastavila je s igrom i na kraju pobijedila Svitolinu rezultatom 6-2, 6-3. Tom pobjedom plasirala se u svoje četvrto uzastopno finale Australian Opena. Iako je sudačka odluka privukla veliku pažnju, za Sabalenku je bila tek mala prepreka na putu do još jednog finala.

