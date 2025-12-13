VIDEO Saka Slišković: Arsenal zabio Wolvesima bizaran gol!

Arsenal je dočekao Wolverhampton na Emiratesu u 16. kolu Premier lige, a nakon prvog dijela bez golova, mrežu gostiju "topnici" su otklučali u 70. minuti. I to na kakav način!

Bukayo Saka je izveo ubačaj iz kuta s desne strane, ubacio je prepoznatljivu "kiflu", a lopta se od stative i golmanovih leđa odbila u gol! Iako se gol piše kao autogol golmana gostiju, Saka je ovom majstorijom podsjetio na velikog Baku Sliškovića, koji je na ovaj način nerijetko zabijao u prošlim vremenima.

Majstoriju Sake pogledajte OVDJE

Slišković je u dresu Hajduka iz kornera zabio Crvenoj zvezdi u finalu Kupa Jugoslavije, kao i Sparti u sklopu Kupa Uefe.

Posljednja momčad Premier lige šokirala je "topnike" golom za 1-1 u 90. minuti (Arokodare), ali veliku pobjedu domaćinu donosi Mosquera autogolom u 94. minuti. Wolvesi su nakon 16 utakmica u Premier ligi na dva osvojena boda, dok je Arsenal prvi sa 36 bodova.