Obavijesti

Sport

Komentari 1
IZ KORNERA

VIDEO Saka Slišković: Arsenal zabio Wolvesima bizaran gol!

Piše Josip Tolić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Saka Slišković: Arsenal zabio Wolvesima bizaran gol!
Foto: Screenshot/SportKlub

Slišković je u dresu Hajduka iz kornera zabio Crvenoj Zvezdi u finalu Kupa Jugoslavije, kao i Sparti u sklopu Kupa Uefe. Wolvesi su nakon 16 utakmica u Premier ligi na dva osvojena boda, dok je Arsenal prvi sa 36 bodova

Arsenal je dočekao Wolverhampton na Emiratesu u 16. kolu Premier lige, a nakon prvog dijela bez golova, mrežu gostiju "topnici" su otklučali u 70. minuti. I to na kakav način! 

Bukayo Saka je izveo ubačaj iz kuta s desne strane, ubacio je prepoznatljivu "kiflu", a lopta se od stative i golmanovih leđa odbila u gol! Iako se gol piše kao autogol golmana gostiju, Saka je ovom majstorijom podsjetio na velikog Baku Sliškovića, koji je na ovaj način nerijetko zabijao u prošlim vremenima. 

Majstoriju Sake pogledajte OVDJE

Slišković je u dresu Hajduka iz kornera zabio Crvenoj zvezdi u finalu Kupa Jugoslavije, kao i Sparti u sklopu Kupa Uefe. 

Posljednja momčad Premier lige šokirala je "topnike" golom za 1-1 u 90. minuti (Arokodare), ali veliku pobjedu domaćinu donosi Mosquera autogolom u 94. minuti. Wolvesi su nakon 16 utakmica u Premier ligi na dva osvojena boda, dok je Arsenal prvi sa 36 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto
UZ SUDAČKE KONTROVERZE

VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto

Lokosi su na Maksimiru protiv Hajduka poveli u 12. minuti desetim golom sezone Aleksa Stojakovića, izjednačio je Ante Rebić u 27. drugim, a i prvi je zabio istom protivniku. Šego je u 54. zabio za preokret

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025