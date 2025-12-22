Obavijesti

PROTIV 129. NA SVIJETU

VIDEO Salah je spasio Egipćane blamaže na startu Kupa nacija

Piše HINA,
VIDEO Salah je spasio Egipćane blamaže na startu Kupa nacija
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Umalo senzacija u afričkom Kupu nacija! Egipat jedva svladao 129. reprezentaciju svijeta 2-1. Salah heroj u sudačkoj nadoknadi, a Zimbabveov vratar Arubi briljirao

U susretu prvog kola B skupine afričkog Kupa nacija Egipat je nakon preokreta pobijedio Zimbabve 2-1, a pobjednički gol zabio je Mohamed Salah u sudačkoj nadoknadi. Premda je Egipat rekorder sa sedam titula afričkog prvaka, dok Zimbabve nikada nije prošao skupinu, "faraoni" su teškom mukom stigli do pobjede u marokanskom Agadiru.

Zimbabve je poveo u 20. minuti golom Princea Dubea i u nastavku susreta odlično se branio. Posebno je bio raspoložen vratar Washington Arubi koji se istaknuo s nekoliko sjajnih obrana.

Egipat je ipak uspio izjednačiti u 64. minuti golom napadača Manchester Cityja Omara Marmousha, a pobjedu egipatskoj vrsti donio je napadač Liverpoola Salah pogotkom u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Video pogledajte OVDJE.

U prvom susretu iz ove skupine Južna Afrika je u Marakešu pobijedila Angolu 2-1. Južna Afrika je povela u 21. minuti golom Oswina Appolisa, a u 35. minuti je izjednačio Show. Pobjedu "Bafana Bafani" donio je Lyle Foster u 79. minuti. U drugom kolu, 26. prosinca sastaju se Angola i Zimbabve, te Egipat i Južna Afrika.

Na afričkom prvenstvu sudjeluju 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, te četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipa izborit će plasman u osminu finala. Naslov afričkog prvaka brani Obala Bjelokosti.

