VIDEO Sanchezova žuta minuta! Poludio na suca, dobio crveni pa bacao bocu. Smirio ga Rakitić

Hajduk i Rijeka igraju derbi 23. kola na Poljudu, a pred kraj prvog dijela nastao je potpuni kaos. Dejan Petrovič napravio je grubi faul na Hugu Guilamonu te mu je Dario Bel nakon pregleda VAR snimke pokazao izravan crveni karton. Na to je potpuno poludio trener Rijeke Victor Sanchez.

Trener Rijeke ušao je skoro pet metara u teren i mahao rukama. Četvrti sudac pokušao ga je zaustaviti, ali Sanchez je tjerao po svom, a onda je došao Bel i dao mu crveni. Sanchez je nastavio vikati, a onda je revoltirano otišao do klupe i zakucao bočicu vode u pod. Divljanje je trajalo sve dok nije otišao s terena.

Video pogledajte OVDJE.

Sanchez je nastavio raditi nered i ispred svlačionica, nisu ga uspjeli Riječani odvesti, ali ga je smirio Ivan Rakitići i odveo u svlačionicu. Rakitić mu je nešto rekao, pozdravili su se i krenuli prema svlačionicama.