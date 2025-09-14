VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević osvojila je peto mjesto u bacanju diska na Svjetskom prvenstvu u Tokiju s hicem od 65.82 metara. Nakon natjecanja podijelila je svoja razmišljanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Spencer Brown državni je prvak u atletici: 'Poslao sam e-mail i tražio da trčim za Hrvatsku....' | Video: 24sata/Video

- Ja nisam došla loviti nju (Allman op.a), došla sam baciti dalje od sebe, htjela sam da svi u kući budu ponosni na mene i da dođem doma jer smo jako radili i trudili se - rekla je Elkasević za Sport Klub i dodala:

- Nakon Amerike smo ušli u potpunu karantenu, doslovno cijela sezona je luda i divlja. Valjda mi nedostaje natjecanja na velikim daljinama, ne znam.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Izjavu Sandre možete vidjeti OVDJE

Sandri (35) je ovo bio osmi nastup na svjetskim prvenstvima, a treći puta je ostala bez medalje, pa je ostala na zbiru od po dva zlata i srebra, te jednom broncom. Peta je bila i na prošlom SP-u u Budimpešti

- Veliki sam favorit bila sama sebi, nisu me uopće one zanimale. Znala sam ja kako će se to razviti. Jedino što me iznenadilo je ta Kubanka koja je bacila 67, ovo ostalo… - priznala je Elkasević pa zaključila:

- A onda ja neki put budem ljuta na sebe jer imam iskustva i svega i što se meni tako neki put ne otkine je**te… Ma neću uopće ni pričati. Kao beba sam.

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Elkasević je natjecanje otvorila s 64.78 metara i prvu seriju je okončala kao četvrta, da bi drugi i treći hitac završio u zaštitnoj mreži. Zagrepčanka je u četvrtu seriju ušla kao tek osma diskašica, a onda je bacila 65.82 i katapultirala se na četvrto mjesto.

U petom hicu Sandra je otišla do 64.55, a u zadnji hitac ušla je kao peta, no nije bilo snage u zadnjem pokušaju, u kojem je bacila 64.80.

Naslov svjetske prvakinje, prvi u karijeri, osvojila je Amerikanka Valerie Allman s hicem od 69.45 metara, bačen u petoj seriji, dok je srebrna bila Nizozemka Jorinda van Klinken (67,50), a brončana mlada Kubanka Silinda Morales (67.25)