Obavijesti

Sport

Komentari 40
LEGENDA HRVATSKOG SPORTA

VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Sandra Elkasević slomila se pred kamerama: Samoj sebi sam bila favorit. Kao beba sam
Foto: Screenshot/Sportklub

Veliki sam favorit bila sama sebi, nisu me uopće one zanimale. Znala sam ja kako će se to razviti. Jedino što me iznenadilo je ta Kubanka koja je bacila 67, ovo ostalo…

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević osvojila je peto mjesto u bacanju diska na Svjetskom prvenstvu u Tokiju s hicem od 65.82 metara. Nakon natjecanja podijelila je svoja razmišljanja. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spencer Brown državni je prvak u atletici: 'Poslao sam e-mail i tražio da trčim za Hrvatsku....' 01:07
Spencer Brown državni je prvak u atletici: 'Poslao sam e-mail i tražio da trčim za Hrvatsku....' | Video: 24sata/Video

- Ja nisam došla loviti nju (Allman op.a), došla sam baciti dalje od sebe, htjela sam da svi u kući budu ponosni na mene i da dođem doma jer smo jako radili i trudili se - rekla je Elkasević za Sport Klub i dodala:

- Nakon Amerike smo ušli u potpunu karantenu, doslovno cijela sezona je luda i divlja. Valjda mi nedostaje natjecanja na velikim daljinama, ne znam.

Women's Discus Throw Final
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Izjavu Sandre možete vidjeti OVDJE

Sandri (35) je ovo bio osmi nastup na svjetskim prvenstvima, a treći puta je ostala bez medalje, pa je ostala na zbiru od po dva zlata i srebra, te jednom broncom. Peta je bila i na prošlom SP-u u Budimpešti

- Veliki sam favorit bila sama sebi, nisu me uopće one zanimale. Znala sam ja kako će se to razviti. Jedino što me iznenadilo je ta Kubanka koja je bacila 67, ovo ostalo… - priznala je Elkasević pa zaključila:

- A onda ja neki put budem ljuta na sebe jer imam iskustva i svega i što se meni tako neki put ne otkine je**te… Ma neću uopće ni pričati. Kao beba sam.

Women's Discus Throw Final
Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Elkasević je natjecanje otvorila s 64.78 metara i prvu seriju je okončala kao četvrta, da bi drugi i treći hitac završio u zaštitnoj mreži. Zagrepčanka je u četvrtu seriju ušla kao tek osma diskašica, a onda je bacila 65.82 i katapultirala se na četvrto mjesto. 

U petom hicu Sandra je otišla do 64.55, a u zadnji hitac ušla je kao peta, no nije bilo snage u zadnjem pokušaju, u kojem je bacila 64.80. 

Naslov svjetske prvakinje, prvi u karijeri, osvojila je Amerikanka Valerie Allman s hicem od 69.45 metara, bačen u petoj seriji, dok je srebrna bila Nizozemka Jorinda van Klinken (67,50), a brončana mlada Kubanka Silinda Morales (67.25)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 40
FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi
NOGOMETNI SEKS SKANDAL

FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta
ŠESTO KOLO HNL-A

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta

Domaćin je 'riješio' utakmicu u prvih deset minuta. Latković je nakon lijepe kombinacije s Tavaresom zabio za vodstvo u petoj minuti, a Ivušić je u osmoj zabio autogol pred 10.337 gledatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025