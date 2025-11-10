VIDEO Santos blizu ispadanja iz lige, Neymar poludio na trenera u sred utakmice: 'Mene vadiš?'

Neymar i njegov Santos su u velikim problemima. U 33. kolu su izgubili od Flamenga 3-2 i klub je sada u zoni ispadanja. Ovo je Santosu bila peta utakmica bez pobjede, a u tom periodu su ostvarili tri poraza i dva neriješena rezultata. Posebnu pažnju u utakmici protiv Flamenga privukao je upravo Neymar koji je negodovao kada ga je trener izvadio iz igre.

Foto: Jorge Silva

U 85. minuti, pri rezultatu 3-0 za Flamengo, trener Santosa, Juan Pablo Vojvoda, izvadio je bivšeg igrača Barcelone i PSG-a. Brazilac je ostao u šoku i širio je ruke te trenera pitao: "Mene vadiš?". Neymar se smješkao, ali je očito bio ciničan te je odmah nakon izlaska otišao u svlačionicu i nije gledao kraj susreta Nakon što je Brazilac izašao, Santos je u vrlo kratkom roku zabio dva gola (89. i 91. minuta) i unio veliku dramu u završnicu utakmice, ali više nije bilo snage za povratak i spašavanje boda.

Do kraja sezone u Brazilu ima još sedam kola (igra se do 7.prosinca), a Neymar će morati ozbiljno popraviti svoju igru ako želi pomoći Santosu da ostane u ligi. Istina je da se mučio s ozljedama te je odigrao samo 15 utakmica u prvenstvu, ali učinak od samo tri gola je premalo. Santos ima 33 boda, što je dva manje od mjesta koje donosi spas te će trebati pravog Neymara da to ostvari. Također, brazilskoj zvijezdi na kraju ove sezone ističe ugovor u Santosu pa će biti zanimljivo gdje će otići.