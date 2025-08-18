VIDEO Scene za naježiti se: Modrić prvi put istrčao na San Siro, nastala je erupcija...

Obavijesti

Milan je slavio protiv Barija (2-0) i prošao u drugo kolo Kupa, a naš maestro debitirao je ušavši u igru 66. minuti. Spektakularne scene vidjeli smo još uoči početka utakmice kada je spiker prozvao Luku

Luka Modrić je nakon 13 godina napustio Real Madrid gdje je postao jedan od najvećih u povijesti kluba, a svoje znanje i magiju nastavit će demonstrirati u Milanu. Navijači talijanskog velikana dočekali su ga kao božanstvo prije desetak dana kada ga je klub predstavio, a sada je prvi put odjenuo crveno-crni dres i istrčao na kultni San Siro.

Milan je slavio protiv Barija (2-0) i prošao u drugo kolo Kupa, a naš maestro debitirao je ušavši u igru 66. minuti. Spektakularne scene vidjeli smo još uoči početka utakmice kada je spiker prozvao Luku. Istrčao je iz tunela, pozdravio mališane koji su bili ispred pa se pojavio na travnjaku. Na tribinama je nastala erupcija. Više od 70.000 ljudi pozdravilo je novog milanskog kralja. Igrao je na najvećim nogometnim pozornicama, doživio ovacije navijača različitih klubova, ali djelovalo je da ni njemu nije svejedno kada je vidio kakav je doček dobio. Scene za naježiti se. 

Iako će uskoro napuniti 40 godina, pokazao je i prošle sezone da je u sjajnoj fizičkoj spremi i da još može igrati na vrhunskoj razini, a njegova nogometna magija ionako nikada nije bila upitna. Velika euforija zahvatila je sve oko kluba, ponosni su i sretni što je jedan od najvećih veznjaka u povijesti postao dio Milana, vjeruju i nadaju se da će u svlačionicu unijeti disciplinu, ozbiljnost i pobjednički mentalitet koji ga krasi kroz cijelu karijeru. 

I u prvoj utakmici pokazao je klasu, a što će tek biti kada se upozna s momčadi i uhvati ritam... Odigrao je ukupno 29 minuta i imao jedno ključno dodavanje, uputio 2/3 točne duge lopte, osvojio 2/3 duela u kojima je sudjelovao i oduzeo jednu loptu uz jedan uspješan dribling.

