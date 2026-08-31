Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV LOKOMOTIVE

VIDEO Šego u sjajnoj formi: Evo kako je zabio za vodstvo 'bilih'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Šego u sjajnoj formi: Evo kako je zabio za vodstvo 'bilih'
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk u 5. kolu na Poljudu dočekuje Lokomotivu, a domaćini su sjajno otvorili utakmicu. Šego je zabio za vodstvo 1-0

Admiral

Igrači Hajduka vratili su se obvezama u HNL-u nakon velikog uspjeha i plasmana u Europu nakon dugih 16 godina. U 5. kolu domaćeg prvenstva na gostovanje pred publiku na Poljudu došla im je Lokomotiva, a 'bili' su sjajno otvorili susret. 

Već u 16. minuti momčad Gonzala Garcije došla je do vodstva. Mrežu 'lokosa' zatresao je Michele Šego. Smiljanić je napravio grešku i izgubio loptu na protivničkoj polovici, Hrgović je uzeo loptu  i sjajno dodao za Šegu koji je to realizirao. Video pogledajte OVDJE.

Šegi je ovo osmi gol ove sezone u 13 nastupa, odnosno drugi gol u HNL-u. 

Utakmica je još u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Prijelazni rok se bliži kraju! Hajduk je krenuo po igrača iz francuske 2. lige?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prijelazni rok se bliži kraju! Hajduk je krenuo po igrača iz francuske 2. lige?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Oprostio se od Argentine, ali od nje neće! Lijepa Antonella je Messijev najveći oslonac
KAKVA LJUBAVNA PRIČA

FOTO Oprostio se od Argentine, ali od nje neće! Lijepa Antonella je Messijev najveći oslonac

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a ona je njegov najveći oslonac
FOTO 'Prva sam tenisačica koja je povećala grudi! I ne žalim...'
USRED KARIJERE

FOTO 'Prva sam tenisačica koja je povećala grudi! I ne žalim...'

Tenisačica Océane Dodin (29) iznenadila mnoge operacijom povećanja grudi usred karijere! Dok jedni kritiziraju, drugi je hvale zbog hrabrosti. Hoće li uspjeti u povratku na vrh?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026