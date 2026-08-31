Hajduk u 5. kolu na Poljudu dočekuje Lokomotivu, a domaćini su sjajno otvorili utakmicu. Šego je zabio za vodstvo 1-0
PROTIV LOKOMOTIVE
VIDEO Šego u sjajnoj formi: Evo kako je zabio za vodstvo 'bilih'
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Igrači Hajduka vratili su se obvezama u HNL-u nakon velikog uspjeha i plasmana u Europu nakon dugih 16 godina. U 5. kolu domaćeg prvenstva na gostovanje pred publiku na Poljudu došla im je Lokomotiva, a 'bili' su sjajno otvorili susret.
Već u 16. minuti momčad Gonzala Garcije došla je do vodstva. Mrežu 'lokosa' zatresao je Michele Šego. Smiljanić je napravio grešku i izgubio loptu na protivničkoj polovici, Hrgović je uzeo loptu i sjajno dodao za Šegu koji je to realizirao. Video pogledajte OVDJE.
Šegi je ovo osmi gol ove sezone u 13 nastupa, odnosno drugi gol u HNL-u.
Utakmica je još u tijeku...
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