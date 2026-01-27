VIDEO Sestra u suzama. Srna se ozlijedio i otišao u svlačionicu

Zvonimir Srna najbolji je hrvatski igrač na Europskom prvenstvu ove godine, a u ključnoj utakmici protiv Slovenije Hrvatska je brzo ostala bez njega. Već u 19. minuti, prilikom jednog prodora, okliznuo se i nezgodno pao na koljeno. Kamere na tribinama odmah su pokazale njegovu sestru Antonelu, koja se, čini se, rasplakala nakon bratove ozljede.

Do kraja poluvremena Srna se više nije vraćao u igru, a u nastavku je stisnuo zube i pokušao nastaviti. No u 38. minuti uslijedio je novi šok. Srna je ušao u skok-šut kao da je zaostao, ipak je pucao, ali mu je slovenski vratar obranio. Zbog bolova se nije mogao vratiti u obranu i ponovno je morao izaći iz igre, a zamijenio ga je Tin Lučin.

Nakon što su ga fizioterapeuti pregledali na klupi, Srna je otišao u svlačionicu i za njega je današnja utakmica završila, a ostaje nada da nije završilo i prvenstvo.

Podsjetimo, Srna je i prije početka prvenstva bio dugo ozlijeđen. Uspio se spremiti za natjecanje, iako je u pripremnim utakmicama bilo očito da nije u pravom igračkom ritmu, a onda je na prvenstvu eksplodirao. Bio bi velik hendikep kada ga više ne bismo gledali.