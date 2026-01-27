Obavijesti

Sport

Komentari 10
TEŽAK UDARAC

VIDEO Sestra u suzama. Srna se ozlijedio i otišao u svlačionicu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sestra u suzama. Srna se ozlijedio i otišao u svlačionicu
Foto: RTL/screenshot

Srna je i prije početka prvenstva bio dugo ozlijeđen. Uspio se spremiti za natjecanje, iako je u pripremnim utakmicama bilo očito da nije u pravom igračkom ritmu, a onda je na prvenstvu eksplodirao

Admiral

Zvonimir Srna najbolji je hrvatski igrač na Europskom prvenstvu ove godine, a u ključnoj utakmici protiv Slovenije Hrvatska je brzo ostala bez njega. Već u 19. minuti, prilikom jednog prodora, okliznuo se i nezgodno pao na koljeno. Kamere na tribinama odmah su pokazale njegovu sestru Antonelu, koja se, čini se, rasplakala nakon bratove ozljede.

Do kraja poluvremena Srna se više nije vraćao u igru, a u nastavku je stisnuo zube i pokušao nastaviti. No u 38. minuti uslijedio je novi šok. Srna je ušao u skok-šut kao da je zaostao, ipak je pucao, ali mu je slovenski vratar obranio. Zbog bolova se nije mogao vratiti u obranu i ponovno je morao izaći iz igre, a zamijenio ga je Tin Lučin.

VRHUNSKA REAKCIJA VIDEO Leti, leti Matej Mandić! Pogledajte sjajnu obranu našeg golmana u vrlo važnom susretu
VIDEO Leti, leti Matej Mandić! Pogledajte sjajnu obranu našeg golmana u vrlo važnom susretu

Nakon što su ga fizioterapeuti pregledali na klupi, Srna je otišao u svlačionicu i za njega je današnja utakmica završila, a ostaje nada da nije završilo i prvenstvo.

Podsjetimo, Srna je i prije početka prvenstva bio dugo ozlijeđen. Uspio se spremiti za natjecanje, iako je u pripremnim utakmicama bilo očito da nije u pravom igračkom ritmu, a onda je na prvenstvu eksplodirao. Bio bi velik hendikep kada ga više ne bismo gledali.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026