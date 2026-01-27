Obavijesti

Sport

Komentari 1
VRHUNSKA REAKCIJA

VIDEO Leti, leti Matej Mandić! Pogledajte sjajnu obranu našeg golmana u vrlo važnom susretu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Leti, leti Matej Mandić! Pogledajte sjajnu obranu našeg golmana u vrlo važnom susretu
Foto: RTL

Hrvatska je odigrala sjajno poluvrijeme protiv Slovenije i na odmor otišla sa 14-11. Matej Mandić je u 13. minuti sjajnom reakcijom zaustavio pokušaj Slovenaca

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je sjajno prvo poluvrijeme protiv Slovenije i dijeli ju još 30 minuta od nove pobjede na Euru. Slovenci moraju pasti i pobjeda nas stavlja na korak do polufinala. Naši rukometaši igraju sjajnu obranu, a probudio se i Matej Mandić koji je zamijenio Dinu Slavića i odmah krenuo od prve minute.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U prvom dijelu skupio je pet važnih obrana, a jedna je bila zaista spektakularna. U 13. minuti Hrvatska je imala 6-3 i igrača manje. Taman smo zabili novi gol, ali smo bili bez golmana kako bismo kompenzirali igrača manje. Slovenci su pokušali odmah s centra to kazniti te su pucali na gol, ali onda se ukazao Matej Mandić.

Obranu Mandića pogledajte OVDJE.

Zamjena je bila dobra, a Mandić je kao metak potrčao prema golu. Svojim dugim rukama dotaknuo je loptu i poslao ju van terena, a hrvatski navijači pali su u trans. Odmah je Mandić počeo dizati publiku koja je postajala sve glasnija. Vrhunski potez hrvatskog golmana. Poluvrijeme je bilo jako dobro i u nastavak treba ući s istom energijom.

Utakmicu pratite OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026