VIDEO Leti, leti Matej Mandić! Pogledajte sjajnu obranu našeg golmana u vrlo važnom susretu

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je sjajno prvo poluvrijeme protiv Slovenije i dijeli ju još 30 minuta od nove pobjede na Euru. Slovenci moraju pasti i pobjeda nas stavlja na korak do polufinala. Naši rukometaši igraju sjajnu obranu, a probudio se i Matej Mandić koji je zamijenio Dinu Slavića i odmah krenuo od prve minute.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U prvom dijelu skupio je pet važnih obrana, a jedna je bila zaista spektakularna. U 13. minuti Hrvatska je imala 6-3 i igrača manje. Taman smo zabili novi gol, ali smo bili bez golmana kako bismo kompenzirali igrača manje. Slovenci su pokušali odmah s centra to kazniti te su pucali na gol, ali onda se ukazao Matej Mandić.

Zamjena je bila dobra, a Mandić je kao metak potrčao prema golu. Svojim dugim rukama dotaknuo je loptu i poslao ju van terena, a hrvatski navijači pali su u trans. Odmah je Mandić počeo dizati publiku koja je postajala sve glasnija. Vrhunski potez hrvatskog golmana. Poluvrijeme je bilo jako dobro i u nastavak treba ući s istom energijom.

