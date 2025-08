VIDEO Shelbourne se uoči Rijeke prisjetio dana kada je šokantno izbacio Hajduk iz Europe...

Dok se irski prvak Shelbourne priprema za novi europski izazov protiv Rijeke u trećem pretkolu Europske lige, klub se prisjetio dana kada je prije 21 godinu izbacio Hajduk iz Lige prvaka i priredio jednu od najvećih senzacija u svojoj povijesti.

Pokretanje videa... 02:10 Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Iako Rijeka možda nije općenito poznata u Dublinu, moglo bi vas zanimati da su oni nepomirljivi rivali Hajduka iz Splita, velikana balkanskog nogometa. Hajduk je 2004. godine slavno pao pod smrtonosnim udarcem Davea Rogersa. Navijači Shelbournea dobro pamte gdje su stajali u Tolka Parku kada je Daveov projektil zatresao mrežu. Bio je to ključan trenutak u povijesti Shelbournea i važan trenutak za Irsku nogometnu ligu. Taj događaj toliko se cijeni da je ovjekovječen predivnim muralom na tribini Ballybough, koji bi, nadamo se, mogao uliti strah u srca igrača Rijeke kada sljedeći tjedan dođu u Dublin - prisjetio se Shelbourne

Poljud je bio krcat na prvoj utakmici, više od 30.000 navijača došlo je podržati Hajduk pa nakon pet minuta doživjeli šok nakon gola Glena Fitzpatricka.

- Govorili smo, kao i uvijek, da pokušamo utišati publiku prvih 15-20 minuta, a onda bi se mogli okrenuti protiv svojih. A mi smo poveli nakon pet minuta - prisjetio se tadašnji trener Pat Fenlon.

Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

Ipak, kvaliteta Hajduka je došla do izražaja. Splićani su preokrenuli rezultat, a kada je Dragan Blatnjak svojim drugim golom u 85. minuti povisio na 3-1, činilo se da je priča gotova. No, Shelbourne se nije predao. U posljednjoj minuti regularnog vremena, iskusni veznjak Alan Moore, koji je nekoć igrao uz Paula Gascoignea u Middlesbroughu, postiže pogodak za 3-2. Bio je to gol koji je dao nadu, slamka spasa za koju su se Irci uhvatili. Fenlon je kasnije otkrio da je nakon utakmice došlo i do fizičkog sukoba među igračima:

- Mislim da nam je to dalo dodatnu oštricu i da je kasni gol, uz tučnjavu, malo utjecao na Hajduk.

Tolka Park: Tvrđava na kojoj je Pao Splitski Div

Uzvrat u Dublinu, na stadionu Tolka Park, dočekan je s golemim optimizmom.

- To je bio jedan od onih trenutaka kada se sve što sam zamislio i ostvarilo. Plan je bio da držimo loptu i čekamo pravi trenutak za napad - objasnio je Fenlon.

Vrijeme je prolazilo, a rezultat je bio 0-0. Napetost je rasla, a onda se, s 12 minuta do kraja, dogodio trenutak koji je ušao u povijest irskog kluba. Nakon jednog ubačaja, lopta se odbila do braniča Davea Rogersa koji je s 25 metara uputio nevjerojatan volej i neobranjivo je poslao u mrežu. Tolka Park je eksplodirao.

Video pogledajte OVDJE

- Nevjerojatno. Imao sam turbulentnu karijeru, bio u mnogo klubova, ali ovdje sam našao svoj dom. Bez riječi sam, ovo je čudesno - rekao je Rogers nakon utakmice. Točku na "i" stavio je junak iz prve utakmice, Alan Moore, golom u sudačkoj nadoknadi za konačnih 2-0 i ukupnih 4-3.

Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

Ta pobjeda nije bila samo prolazak u sljedeće kolo. Shelbourne je postao prvi irski klub koji je stigao do trećeg pretkola Lige prvaka, osiguravši si time i mjesto u Kupu UEFA. Taj uspjeh bio je početak nevjerojatnog niza – Shelbourne je ostao neporažen u 11 uzastopnih domaćih europskih utakmica, što je rekord za irske klubove. Na Tolka Parku u tom su razdoblju padali ili bili zaustavljeni timovi poput Deportiva La Coruñe, Lillea i Steaue iz Bukurešta. Koliko ta pobjeda znači klubu i danas, svjedoči i mural na stadionu koji prikazuje upravo Rogersov legendarni gol, podsjetnik na noć kada su snovi postali stvarnost.

Dok se nova generacija Shelbourneovih igrača suočava s, kako kaže njihov menadžer Joey O'Brien, "monstruoznim zadatkom" protiv Rijeke, duh iz 2004. godine služi kao vječna inspiracija.