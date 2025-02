VIDEO Shiffrin srušila Zrinku za jubilarnu pobjedu pa zaplakala: 'Puno se toga poklopilo za ovo'

Debitirala je u Svjetskom kupu u ožujku 2011. sa samo 15 godina, a krajem iste godine već je proslavila prvo postolje. Godinu dana kasnije ostvarila je prvu pobjedu u švedskom Åreu, a u siječnju 2013. po prvi je put postala Snježna kraljica, ostvarivši drugu pobjedu karijere na Sljemenu. Riječ je o Mikaeli Shiffrin (29), koja je u nedjelju ostvarila jubilarnu 100. pobjedu u legendarnoj karijeri.

Sjajna Amerikanka slavila je u slalomu u talijanskom zimovalištu Sestriereu sa 61 stotinkom prednosti u odnosu na drugoplasiranu Hrvaticu Zrinku Ljutić, a treća je sa 64 stotinke zaostatka završila još jedna Amerikanka, Paula Moltzan.

Shiffrin je najuspješnija sportašica u povijesti alpskog skijanja, a u nedjelju je ostvarila novi povijesni podvig. Postala je prva koja je dosegla brojku od 100 pobjeda u Svjetskom kupu. Još u ožujku 2023. godine Amerikanka je srušila rekord Ingemara Stenmarka, koji je stao na 86 slavlja, za najviše pobjeda u Svjetskom kupu.

Na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu osvojila je zlatnu medalju u tandemu s Breezy Johnson u ekipnoj kombinaciji. To joj je bila čak 15. medalja iz 18. utrka na SP-ima, a još je impresivniji uspjeh uzimajući u obzir činjenicu kako je krajem studenog zadobila tešku ozljedu tijekom veleslalomske utrke u Killingtonu. Sudarila se u jedna vrata i štapom si napravila ubodnu ranu na području abdomena.

Bila je 'out' iduća dva mjeseca, sve do slaloma u Courchevelu krajem siječnja u kojem je slavila Zrinka, a sad je opet na vrhu. Štoviše, to joj je treća pobjeda u slalomu ove sezone (nakon Levija i Gurgla), toliko ima i Zrinka...

Uz Shiffrin zaplakala i voditeljica...

Shiffrin je bila vrlo emotivna nakon utrke. Briznula je u plač tijekom razgovora za voditeljicu Eurosporta, koja je također pustila suzu tijekom intervjua.

- Svi su bili tako dobri prema meni i pružali mi puno podrške nakon ozljede, moje kolegice u reprezentaciji, ostale natjecateljice, treneri, svi u Svjetskom kupu. Hvala vam svima, puno vam hvala... - poručila je Shiffrin.

- Prilično je posebno dijeliti ovu pobjedu s Paulom (Moltzan, koja je bila treća, op. a.), čula sam navijanje u cilju kada sam bila u startnoj kućici, rekla sam si: 'Okej, ovo je kao dan na treningu. Moramo samo gurati'... I uspjele smo!

Nije se nadala 100. pobjedi. Samo dan ranije imala je jednu od najtežih utrka u karijeri, nije se plasirala u drugu vožnju veleslaloma u Sestriereu. Bila je to prva utrka u tehničkoj disciplini u kojoj Shiffrin nije izborila drugu vožnju još od 2012. godine...

- 100 pobjeda? Ne, nisam o tome razmišljala. I danas su mi se poklopile neke pozitivne stvari, dok moje konkurentice baš i nisu imale sreće, Camille Rast je pala, a bila je tako brza. Puno se toga poklopilo da dođem do ove pobjede, ali i dobro sam skijala - zaključila je Amerikanka koja rekorde ruši kao od šale.

Osim što je ostvarila čak 100 pobjeda u Svjetskom kupu, Shiffrin je i jedna od sedam žena s pobjedom u pet tradicionalnih disciplina. A jedina je u povijesti, muškog i ženskog skijanja, s pobjedama u šest različitih disciplina. Ima 63 pobjede u slalomu, 22 u veleslalomu, pet u superveleslalomu, četiri u spustu, jednom u alpskoj kombinaciji i pet puta u paralelnim utrkama.