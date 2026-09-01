VIDEO Sigur kao građevinski majstor: Pogledajte kako ga je sjajno predstavio francuski klub

Niko Sigur više nije član Hajduka. Splićani su 22-godišnjeg Kanađanina prodali Toulouseu, koji će ga tako od sljedeće sezone gledati u francuskoj Ligue 1.

Hajduku će od transfera pripasti blizu 4 milijuna eura odštete, ovisno o bonusima koji se moraju ispuniti. Toulouse se trenutačno nalazi na 16. mjestu francuskog prvenstva, u kojem se natječe 18 klubova, a novog je igrača predstavio poprilično neobičnim videom. Sigurove nogometne kvalitete prikazali su kroz građevinsku metaforu.

"Sposoban probiti obranu. Sposoban postaviti ogradu. Sposoban zakucati vratara. Sposoban otključati protivničku obranu"

Video na kraju izgleda gotovo poput reklame za građevinsku tvrtku, a sve zaključuje sloganom: "Svestranost. Čvrstina. Preciznost."

Polyvalence. Solidité. Précision 🔨🦺



Bienvenue Niko ! 😈 pic.twitter.com/IAuTrMSpU0 — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 1, 2026

Sigur je u Hajduk stigao 2022. godine, a tijekom tri sezone prometnuo se u jednog od najpouzdanijih igrača splitske momčadi. Primarno je igrao na poziciji desnog beka i zadnjeg veznog. U Hajdukovom je dresu skupio 121 nastup, uz pet pogodaka i pet asistencija. Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na četiri milijuna eura.

