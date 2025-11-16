VIDEO Sinner srušio Alcaraza i obranio naslov na ATP finalu

Talijan Jannik Sinner obranio je naslov pobjednika na ATP Finalu tenisača u Tornu, on je kao i prošle godine do trijumfa na završnom turniru godine stigao bez izglubljenog seta, a u finalu je nadigrao prvog igrača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza sa 7-6 (4), 7-5 nakon dva sata i 15 minuta sjajnog tenisa.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Najbolje trenutke meča pogledajte OVDJE.

Bio je ovo 16. međusobni ogleg Sinnera i Alcaraza i šesta pobjeda talijanskog igrača. Samo ove godine Sinner i Alcaraz sastali su se u tri finala na "grand slam" turnirima te u finalu ATP Finala, Španjolac je slavio u Roland Garrosu te na US Openu, dok je Talijan osvojio Wimbledon i sada ATP Finale.