POBJEDA TALIJANA

VIDEO Sinner srušio Alcaraza i obranio naslov na ATP finalu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Guglielmo Mangiapane

Jannik Sinner je nakon dva sata i 15 minuta pobijedio Carlosa Alcaraza i tako obranio naslov na ATP finalu. Šesta pobjeda Talijana nad Španjolcem u njihovom 16 međusobnom susretu

Talijan Jannik Sinner obranio je naslov pobjednika na ATP Finalu tenisača u Tornu, on je kao i prošle godine do trijumfa na završnom turniru godine stigao bez izglubljenog seta, a u finalu je nadigrao prvog igrača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza sa 7-6 (4), 7-5 nakon dva sata i 15 minuta sjajnog tenisa.

ATP Finals - Turin
Foto: Guglielmo Mangiapane

Najbolje trenutke meča pogledajte OVDJE.

Bio je ovo 16. međusobni ogleg Sinnera i Alcaraza i šesta pobjeda talijanskog igrača. Samo ove godine Sinner i Alcaraz sastali su se u tri finala na "grand slam" turnirima te u finalu ATP Finala, Španjolac je slavio u Roland Garrosu te na US Openu, dok je Talijan osvojio Wimbledon i sada ATP Finale.

