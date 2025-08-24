Obavijesti

Sport

Komentari 1
SUKOB HULIGANA

VIDEO Širi se snimka makljaže u Hercegovini. Bh. mediji: 'BBB je napravio kaos protiv Škripara'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Širi se snimka makljaže u Hercegovini. Bh. mediji: 'BBB je napravio kaos protiv Škripara'
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na snimci je vidljivo kako se dvije skupine maskiranih ultrasa zalijeću jedna na drugu s bakljama i palicama. Kako javljaju ljudi na društvenim mrežama, radi se o ultrasima Dinama i Širokog Brijega

Neočekivani incident dogodio se u Bosni i Hercegovini! Naime, na internetu kruži video sukoba dvije navijačke skupine. Navodno se radi o Škriparima, navijačima Širokog Brijega, i Bad Blue Boysima iz Hercegovine. 

Kako se vidi na snimci, maskirani pripadnici navijačkih skupina naoružani palicama, zaletjeli su se jedni prema drugima i došlo je do tučnjave. U jednom trenu počele su letjeti i baklje, a umiješao se i jedan automobil. Informacija o ozlijeđenima i dalje nema, a nije se oglasila ni policija zbog incidenta. Na kraju se svi razilaze, a nije poznato ni ima li uhićenih.

- Bad Blue Boysi u BiH napravili kaos, srećom bez većih posljedica - piše Sport Sport dok Hercegovina.info ističe:

- Sukobili su se Škripari i Bad Blue Boysi.

Podsjetimo, 2020. godine policija je u Širokom spriječila veliki sukob istih navijačkih skupina. Kako su tada pisali mediji, 50-ak Bad Blue Boysa je u blizini crkve u Širokom izazvalo Škripare na tučnjavu. Brzom reakcijom policije sve je spriječeno te su neki Boysi uhvaćeni, dok su neki pobjegli u obližnju šumu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
VIDEO Osijek - Hajduk 0-2: 'Bili' se priključili Dinamu na vrhu tablice. Livaja zabio i asistirao!
NOVA POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Osijek - Hajduk 0-2: 'Bili' se priključili Dinamu na vrhu tablice. Livaja zabio i asistirao!

Hajduk je na Opus Areni pobijedio Osijek golovima Livaje i Šege. Osijek je bio opasan na početku oba poluvremena, ali nije zabio, dok je Hajduk iskoristio svoje šanse i mirno priveo utakmicu kraju
FOTO Bila je najbujnija igračica svijeta. Smanjila je grudi da bi pokorila sve, prije doping afere
USPON I PAD SIMONE HALEP

FOTO Bila je najbujnija igračica svijeta. Smanjila je grudi da bi pokorila sve, prije doping afere

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025