VIDEO Širi se snimka makljaže u Hercegovini. Bh. mediji: 'BBB je napravio kaos protiv Škripara'

Neočekivani incident dogodio se u Bosni i Hercegovini! Naime, na internetu kruži video sukoba dvije navijačke skupine. Navodno se radi o Škriparima, navijačima Širokog Brijega, i Bad Blue Boysima iz Hercegovine.

Kako se vidi na snimci, maskirani pripadnici navijačkih skupina naoružani palicama, zaletjeli su se jedni prema drugima i došlo je do tučnjave. U jednom trenu počele su letjeti i baklje, a umiješao se i jedan automobil. Informacija o ozlijeđenima i dalje nema, a nije se oglasila ni policija zbog incidenta. Na kraju se svi razilaze, a nije poznato ni ima li uhićenih.

- Bad Blue Boysi u BiH napravili kaos, srećom bez većih posljedica - piše Sport Sport dok Hercegovina.info ističe:

- Sukobili su se Škripari i Bad Blue Boysi.

Podsjetimo, 2020. godine policija je u Širokom spriječila veliki sukob istih navijačkih skupina. Kako su tada pisali mediji, 50-ak Bad Blue Boysa je u blizini crkve u Širokom izazvalo Škripare na tučnjavu. Brzom reakcijom policije sve je spriječeno te su neki Boysi uhvaćeni, dok su neki pobjegli u obližnju šumu.