VIDEO Sivonjić je za njih ništa! Pogledajte ove promašaje...

Na utakmici 26. kola druge škotske lige između Raith Roversa i St. Johnstonea (0-0) navijači su mogli svjedočiti dvama nemogućim promašajima. Oba su stigla od strane St. Johnstonea u 14. minuti utakmice i to jedan za drugim. Jon Fowler je prvotno s pola metra udaljenosti pogodio gredu, lopta se odbila do Sama Stantona, on u padu puca i pogađa u glavu Fowlera koji se nalazio na gol liniji.

Mnoge nogometne fanove ovi promašaji podsjetili su na onaj od Ilije Sivonjića. Bivši napadač Dinama promašio je na Maksimiru nemoguće protiv Cibalije (1-1) 25. listopada 2009. godine.

St. Johnstone je veliki favorit za osvajanje naslova. Klub je ispao iz prve lige prošle sezone i očekuje ekspresan povratak u elitni rang škotskog nogometa. Drugi na tablici je Partick Thistle koji ima šest bodova i utakmicu manje.