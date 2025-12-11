VIDEO Sivonjiću, jesi to ti? Evo što je promašio napadač Betisa. Nekoć su ga platili 40 mil. eura!

Nogometaši Dinama u šestom kolu izgubili su od Real Betisa na Maksimiru 3-1. Bio im je to treći uzastopni poraz u Europskoj ligi i sada im plasman u play-off opasno visi. Kobna je bila sedmominutna crna rupa u koju je upala momčad Marija Kovačevića. U 31. minuti Sergi Dominguez poslao je loptu u vlastitu mrežu, a potom su, nakon nesporazuma u obrani, zabili Rodrigo Riquelme i Anthony.

Počasni gol, nakon što je Dinamo krenuo na sve ili ništa, postigao je Niko Galešić iz kornera u 89. minuti. Samo nekoliko trenutaka poslije napadač Cedric Bakambu promašio je nemoguće. Gabriel Vidović izgubio je loptu na protivničkoj polovici, a uslijedila je kontra preko Abdea Ezzalzoulija koji je prošao Domingueza i ubacio na peterac prema Bakambuu.

Ivan Filipović istrčao je, a kongoanski napadač, potpuno sam, poslao je loptu u prečku. Ona se snažno odbila na gol-liniju i izvan okvira gola. Da nije prešla crtu pokazala je i gol-tehnologija. Bakambu je u Betisu od siječnja 2024., kad su ga doveli iz Galatasaraya za pet milijuna eura, a 2018. ga je Villarreal prodao u kineski Beijing Guoan za čak 40 milijuna eura.

