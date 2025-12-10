Obavijesti

DRUŽENJE UOČI BLAGDANA

VIDEO Sjajna gesta Modrića i nogometaša Milana! Izmamili su osmijehe mladim igračima

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Unatoč gustom rasporedu i nadolazećoj domaćoj utakmici protiv Sassuola u nedjelju, igrači su pronašli vremena za ono najvažnije, inspiriranje budućih generacija

Nogometaši Milana pokazali su svoju topliju stranu uoči blagdana. Hrvatski reprezentativac Luka Modrić, Rafael Leao i Mike Maignan bili su među igračima koji su izazvali neopisivu sreću na licima dječaka i djevojčica iz Milanove omladinske škole. Mladi nogometaši i nogometašice u nevjerici su dočekali svoje idole iz prve momčadi.

Zvijezde Milana družile su se s mladim nadama, davale im ''petice'', potpisivale autograme, a zaigrao se i stolni nogomet. Atmosfera je bila ispunjena smijehom, radošću i blagdanskim duhom, a igrači su pokazali da su osim velikih sportaša i ljudi velikog srca.

Serie A - Torino v AC Milan
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Ova topla gesta dolazi u trenutku dok klub proživljava sjajne trenutke na terenu. Pod vodstvom trenera Massimiliana Allegrija, "Rossoneri" suvereno drže vrh ljestvice Serie A, a nedavno su u dramatičnoj utakmici svladali Torino 3-2.

Unatoč gustom rasporedu i nadolazećoj domaćoj utakmici protiv Sassuola u nedjelju, igrači su pronašli vremena za ono najvažnije, inspiriranje budućih generacija.

